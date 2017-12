En la mañana del jueves los nueve ediles presentes en la Sesión especial que se realizó en el Concejo Deliberante, votaron a favor de la compra del inmueble donde funciona EMIXA, concretando un anhelado sueño para los productores locales.

El intendente Walther Marcolini destacó el hecho de que los ediles del PJ acompañaran la compra, “Primó la racionalidad, se entendió que no se puede frenar el desarrollo en función del capricho político, quiero agradecer a los concejales en su totalidad, pero especialmente al bloque justicialista que acompañó”, esto en función de que se necesitaba de una mayoría especial para la aprobación de la compra del edificio.

Si bien el inmueble está valuado en 11 millones de pesos; la DAABO (Dirección de Administración de los Activos de Ex Bancos Oficiales) lo ofreció a la Municipalidad de General Alvear por $3.600.000, a pagar en 18 cuotas de 200 mil pesos, descontables de la coparticipación. “Esta no era solo la compra de un galpón, EMIXA es un modelo de gestión del agro, que no va a solucionar todos los problemas, pero es una herramienta más que se pone al servicio de lograr una mejora en la rentabilidad y la situación de los productores”, resalto Marcolini.