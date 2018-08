El concejal del Pro Martinez Barón habló acerca de un tema que el año pasado trajo mucho debate en el concejo deliberante y que por fin hoy en día se pudo concretar, se trata del fondo municipal para viviendas.

“Hay que generar ahora de la partida y en dónde voy a pedir que apenas baje el proyecto de presupuesto, se genere la partida presupuestaria en efecto”, expresó Martinez Barón.

Lo que se busca es que mediante este fondo se vaya generando dinero y de recursos para que en forma progresiva se realicen obras de ampliación, obras de techo, de infraestructura en la vivienda, gas, cloaca y mejoramiento vecinal.

Esto existen en muchos lugares y en muchas municipalidades y por sobre todo va a llevar tiempo el sondeo pero algo que no se comienza y se pelea es algo que no se concreta nunca, entonces en vez de estar siempre dependiendo de la nación o de la provincia, las municipalidades tiene este fondo que está separado de las arcas propias de la municipalidad y se van haciendo estas obras de mejoramiento.

“Para nosotros hoy es un día de muchísima alegría ya que se votó por unanimidad, el año pasado no pudimos lograr los votos y tampoco de que volviera comisión, sino de que se archivo definitivamente y este año apenas volvimos a ingresar al concejo le dimos luz verde a este archivo. Pero lo que no quiero es generar es una expectativa falsa, algún día se podrá generar viviendas, se perdió más de $1.200.000 que podrían estar hoy en ese fondo y que podrían estar disponible para la ampliación de una habitación, de un techo, un piso, una conexión de gas, una conexión de luz en una vivienda, y no se pudo hacer”, concluyó Martinez Barón.

La idea que este fondo sea administrado por la Dirección de Viviendas y que se puedan ir otorgando créditos blandos casi a tasa cero. Solo basta con que el vecino devuelva lo que se le entrega y ya que ésto es una herramienta que dignifica al vecino que lo necesita y quiere devolverlo. Este es un gran paso para todas aquellas personas que realmente lo necesiten ya que no solamente es otorgar un derecho sino también dignidad.

A.E