Desde hace tiempo, San Luis decidió blindar los principales ingresos a su provincia en particular los que conectan su ciudad capital con Mendoza y San Juan, además del fortalecimiento de los puestos de control en los limiten con Córdoba y La Pampa. Ante esto, productores de vecinas provincias convocaron a un corte total en los accesos a San Luis desde este martes 29 a partir de las 12h.

La justificación del gobierno puntano radica en proteger a su ciudadanía de posibles contagios provenientes de otras provincias principalmente de Mendoza y Córdoba que tienen un importante numero de infectados, aunque, sin considerar que decenas de productores poseen propiedades y animales en territorio sanluiseño.

Como acto de protesta por los «repudiables» controles que el gobierno de Rodríguez Saá implementó para entrar y salir de su provincia, productores han realizado innumerables protestas en los pasos que controlan los limites interprovinciales.

Para poder acceder a los campos, los productores deben realizarse un test de PCR, que aseguran que tiene un elevado valor y genera trabas. Volvieron a pedir una reunión con el gobierno, pero aún no recibieron respuesta.

Ante esta situación, productores de las provincias vecinas a San Luis han convocado a un corte total de las rutas que ingresan a esa provincia este martes 29 a las 12h. Será por tiempo indeterminado y se bloquearán los accesos por rutas 7, 8, 30, 20, 188 y 55.

En diálogo con F.M. Viñas, el Presidente de la Cámara de Comercio Andrés Vavrik Burne, explicó: «Para muchos en este momento es una desgracia tener producción en territorio de San Luis. Llevamos 6 meses con una restricción impresionante de parte de San Luis que se ha convertido en una isla o algo comparable con Corea del Norte«.

Luego de contactarse con productores de toda la provincia y productores damnificados de otras provincias, Vavrik aseguró: «Hemos decidido esta medida de fuerza con el fin de que el gobierno puntano de una respuesta. Esto es una medida nacional de productores pampeanos, mendocinos, cordobeses y sanjuaninos, a quienes se les están muriendo los animales y/o viniendo abajo todo«.

«A San Luis no ha entrado ningún productor. Ni siquiera entra la policía federal o gendarmería, no pueden poner un pie en los puentes por esta medida. Es gravísimo que las rutas ya estén abandonadas y su gobernador no piense abrirlas en por lo menos un año»