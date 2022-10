El gobierno provincial ha dispuesto asumir la gestión de la cobertura de los productores agrícolas de hasta 20 hectáreas que adhieran al Seguro Agrícola en la temporada 2022 – 2023. Los fondos para las compensaciones en caso de contingencias climáticas de granizo y heladas tardías o primaverales serán solventados por un fideicomiso que administrará Mendoza Fiduciaria

El director de Contingencias de la provincia, Julio Eluani explicó: “Lo que sucedió es que el oferente se presentó con un monto más alto de lo que se estimaba que iba a cobrar, y nosotros hemos sacado nuestros cálculos con la expectativa del clima, quizás ellos tenían la expectativa de que iba a haber más heladas o más daño y fijaron un precio, nosotros hemos hecho nuestros cálculos y nos ha dado que es más conveniente hacerlo a través del fideicomiso del Fondo Compensador Agrícola, esto ya lo hicimos también en la temporada 2021 con éxito. Los productores en realidad no se enteran si esto lo opera una compañía de seguro o si lo opera el Fondo Compensador Agrícola, para ellos el proceso es adherirse, eso ya se cumplió, se adhirieron unos 3.300 productores; luego, cuando tienen una contingencia hacen una denuncia; después de la denuncia mandamos los peritos tasadores, tanto para la aseguradora como para nosotros el proceso es el mismo; y finalmente se le transfiere al CBU que han dispuesto, y en marzo o abril es la fecha de pago ya sea a través de la aseguradora o del Fondo Compensador Agrícola”

Lo que se estima que van a indemnizar y gastar en peritajes, más gastos administrativos, ronda los 1.100 millones de pesos, y la oferta era más alta (en el orden de los 1.800 millones). “Se produce ahí un ahorro, al Fideicomiso le conviene y ahora bien, no es que haya una actitud de abuso o algo por el estilo, sino que sencillamente ellos estimaron un riesgo y nosotros estimamos otro”, aclaró.

En cuanto al problema de las heladas tardías, Eluani expresó que ha habido en septiembre y octubre, aunque no se han empezado a tasar porque el mecanismo no existe. “El productor debe esperar 20 días desde ocurrida la helada, para que se exprese en el fruto el daño. Luego va y hace la denuncia durante 10 días hábiles, y después hay un período administrativo para mandar los peritos a tasar y esos plazos aún no están cumplidos, por lo cual no tengo números certeros de cuál ha sido el daño”, advirtió y añadió que “En el tema de tasación de heladas, hay muchas variables que hacen que no solamente la temperatura o la duración de la helada haga que sea más o menos dañino, por ejemplo que haya humedad, que haya viento, que se hayan hecho algunas tareas como desmalezamiento, o riego, entonces es muy difícil tasar una helada sin hacer el trabajo en terreno, sin embargo sabemos que ha habido daños, que ha habido daños en frutales (sobre todo la fruta fresca, durazno, ciruela y quizás algo en vid)”.

Las zonas más afectadas este año por las heladas, han sido las de Valle de Uco. Si bien hubo daños en zona este, fueron los menos, mientras que en el medio quedó la zona sur (que incluye a San Rafael y General Alvear).