Luego de reunirse el Consejo de Seguridad en Carmensa con el fin de coordinar soluciones para garantizar el bienestar de los vecinos que pedían mayor seguridad, este jueves el distrito del sur recibió la visita de la Encargada de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Julieta Cabañas.

El tema puntual en la reunión que sostuvo la funcionaria con el Delegado Jorge Perez y la Diputada Maricel Arriaga fue la solución de diversas problemáticas planteadas por los vecinos en torno a la inseguridad.

A posterior el Intendente Walther Marcolini recibió a Cabañas y acordó trabajar en una agenda conjunta trazando el avance sobre temas estructurales de todo el departamento, donde se empezará a gestionar para ir logrando objetivos.

«Uno de los pedidos que hicimos era que viniera ella al distrito y destaco que haya tenido la gentileza de venir. Se le mostró la situación del destacamento que desde ya hay un acuerdo entre el Municipio a través de la Delegación y la parte policial de dejarlo en condiciones«, manifestó el Delegado de San Pedro del Atuel en el aire de F.M. Viñas.

Sobre los tópicos de la reunión, Jorge Perez subrayó: «Se hizo mucho hincapié en el pedido de los vecinos que es la movilidad que sin el personal policial no tiene sentido. Además se habló acerca de la Policía Rural porque recorrían lugares y la gente sabía que estaban circulando y sentían tranquilidad. Hoy no hay personal circulando y al no haber movilidad genera sensaciones de inseguridad«.

Sobre el encuentro con el Jefe Comunal se concluyó que el Ministerio de Seguridad va a hacerse cargo de la movilidad: «Se trasladó el móvil con una grúa a un taller para ser reparado. Creemos que para la semana que viene ya estará en marcha. Se trató además que debido a la cantidad de personal policial la Comisaría está quedando chica y se necesita más personal«, puntualizó el Delegado.

Cabe destacar que como medida para combatir la inseguridad en Carmensa se colocaron luminarias led: «El bulevar sólo tenía luminaria en los primeros 200m. Hay una serie de cosas a las que el grupo del área de electrotecnia le va a dar solución. De esta manera estamos llegando a todos los vecinos«, concluyó Perez.

Por su parte, la Diputada Maricel Arriaga (UCR) sostuvo: «Luego de la reunión comenzamos a transmitir las inquietudes y soluciones al Ministerio. Gracias a la pandemia tenemos mayor acceso a reuniones con la casa de Gobierno de manera virtual«.

Además, la legisladora aseveró en diálogo con F.M. Viñas que «quedó el compromiso de mandar una represente para que pudiera ver la realidad del distrito. Todo lo que necesita es mucho pero se prioriza el móvil policial«.

«También aprovechamos en hacer la solicitud de más efectivos policiales teniendo en cuenta la realidad por la que esta atravesando el Ministerio de Seguridad dado que hay muchos contagiados y aislados por Covid. Se comprometieron para que luego que se reintegren los policías se enviarán más efectivos«, añadió la Diputada.

Finalmente se refirió a dos puntos importantes en la lucha contra la inseguridad: «Sabemos que hay muchas capacitaciones de como manejar el tema de alerta de los vecinos. Destaco que hubo un compromiso desde la Municipalidad para ir colocándolo en condiciones al destacamento«.

OBJETIVOS Y SOLUCIONES INMEDIATAS

Móvil policial: Fue trasladado a la dependencia de San Rafael y la semana que viene tiene el turno en un mecánico particular para ser arreglado con prioridad.

Se planteó la necesidad de efectivos policiales cuando se normalice la situación que atraviesa la Fuerza por los contagios por Covid-19.

La importancia de comunicación que debe existir desde el Ministerio para poder llegar a todos los vecinos con los pedidos y avances en distintas temáticas. En este aspecto consideramos la importancia que se usen los medios radiales para generar ese espacio.

Generar distintas reuniones y capacitaciones que desde el Ministerio realizan que puedan bajar a nuestros distritos para concientizar a la comunidad y trabajar mancomunadamente en la seguridad de todos.