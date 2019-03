En el mes corriente se desarrollan las semifinales y finales del Torneo Vendimia de Básquet, Futsal y Vóley en el Polideportivo municipal Deportistas Alvearenses.

Esta noche se realiza la final de Futsal a las 21:30h, entre Sport Club Pacífico y Andes Foot-Ball Club, expresó el Profesor de Educación Física Pablo Hernández, quien resaltó además que los equipos están entrenando para el Torneo Apertura que comienza en abril.

Las finales de Básquet tuvieron lugar el martes y miércoles pasados.

En Vóley se va a dar una modalidad de Grand Prix que se juega durante tres días, iniciando mañana, viernes 22 de marzo, por la noche, el sábado durante todo el día y las finales serán el domingo por la mañana. Además, van a participar cuatro equipos de San Rafael.

“El Torneo Vendimia constituye para todos los equipos participantes una preparación para las ligas que comienzan en abril, con categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18 en Vóley”, dijo la Profesora de Educación Física Laura Sosa.

