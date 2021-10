General Alvear está revolucionado, esta noche se abre la tranquera de la edición 40 de la Fiesta Nacional de la Ganadería y con la conjunción del fin de semana extra largo, se espera un lleno total.

La apertura de la fiesta marca además el regreso de un calendario festivo en Mendoza con la masiva presencia del público, luego de un año y medio de restricciones a causa del coronavirus.

Hasta el domingo el evento más grande del oeste argentino ofrecerá una interrelación de muestras y actividades que irán desde lo comercial con 5 hectáreas dedicadas repletos de stand cubiertos y al aire libre, espectáculos artísticos, patio de comidas y bebidas, jornadas técnicas ganaderas y también de turismo rural, remate y destrezas criollas.

El sábado, durante el almuerzo tradicional, la presencia de figuras de relieve nacional del sector productivo, con los integrantes de la mesa de enlace como estandarte, más la participación de referentes de la política, como Patricia Bullrich entre los asistentes, también será parte de la Fiesta.

“Tuvimos un escenario complejo para organizar la fiesta, no fue fácil y más apostar cuando no sabíamos lo que iba a pasar al día siguiente, si había aperturas o no. Lo cierto es que la Fiesta está en marcha, hay una gran muestra comercial, espectáculos de primer nivel en las peñas y el salón mayor. La parte ganadera estará con una fuerte presencia, las destrezas criollas. Un marco muy interesante para que lo disfrute toda la gente”, dijo Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio.

A full los alojamientos

La Fiesta de por si es excusa suficiente para visitar General Alvear, sin embargo este año se da que está dentro de un fin de semana extra largo lo que potenció aún más la presencia de turistas y el lleno será total.

“Es muy bueno todo, viene muy bien, estamos trabajando con los alojamientos habilitados pero además tuvimos que habilitar casas y departamentos particulares para alojar visitantes. Realmente estará colmado Alvear para la Fiesta”, comentó Fabiana González, directora de Turism de la comuna.

Fiesta renovada

La presencia de público en el predio ferial ya será toda una novedad, sin embargo los visitantes también se encontrarán con una expo comercial renovada que contará con distintas atracciones. No faltarán los tradicionales stand de artículos camperos, artesanales, vehículos 0km con los test drive, maquinaria, pero también habrá food trucks y hasta se ofrecerán piscinas.

Un patio de juegos para niños karting y cuadriciclos. Entre tantos atractivos estará Lucas Contreras que hace tallado de personas y animales con motosierra en troncos.

“Hay expositores de todo Mendoza pero además hay gente que llegó desde Salta, Catamarca, Tucumán, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires”, comentó Milton Fernández, encargado de la expo.

Espectáculos

En materia de espectáculos, el patio de las peñas tomó mayor relevancia por la amplitud de la oferta tanto gastronómica como de bebidas y la presentación de artistas folclóricos de relieve. Los espectáculos en las peñas son gratuitos.

La apertura este miércoles será con Los Trovadores de Cuyo pero también actuarán Los Tabaleros, Los Piovano, Nuevo Cuyo entre otros tantos conjuntos de la música popular argentina.

En el escenario mayor la movida se concentrará el viernes con la actuación de Los Caligaris y el sábado Ráfaga que llega con un show celebrando los 25 años de la popular banda.

Ante la demanda se implementó la venta de entradas online por la página de la fiesta. Hay que ingresar a www.fiestadelaganaderialvear.com.ar y solo hacer clic para adquirir el ticket.

Las anticipadas están a $1.200 y está promocionado para los que compren entradas para ambas noches de espectáculos, $2.000 el combo.

Movida ganadera y política

El jueves estarán las jornadas jornada técnica agropecuaria y también dará inicio una jornada de turismo rural. El viernes al mediodía será la apertura de la exposición ganadera. Ese día estarán expuestos también los reclamos del sector a través del discurso del presidente de la específica ganadera, Ramiro Labay y del ámbito oficial hará dará su visión el director provincial de Ganadería, Damián Carbó.

La actividad discursiva más la movida productiva y política se traslada al sábado con el almuerzo de los costillares al ensartador. Estarán los discursos de Andrés Vavrik, presidente de la Cámara de Comercio y del gobernador Rodolfo Suárez.

Se espera la participación de los integrantes de la mesa de enlace de entidades agropecuarias (Coninagro, CRA, Federación Agraria y Sociedad Rural), legisladores nacionales y entre los invitados será de la partida Patricia Bullrich, presidente del PRO.

El domingo concluye la fiesta con una jornada de destezas criollas en el campo de doma del predio ferial.