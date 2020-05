Todo se inició este sábado por la madrugada, con la excusa de mantener el estatus sanitario durante la pandemia. La noticia se conoció a través de un comunicado que emanó desde la Policía mendocina: “La provincia de San Luis comunica que la ruta 188 se encuentra cortada, ida y vuelta, incluido el transporte de cargas por lo que deben circular por la ruta 7 hasta nueva orden”, informaron.

Sin embargo, el coordinador del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi, explicó que Mendoza tomó la decisión de cortar la Ruta 188 y esa decisión fue comunicada por la Policía Caminera de esa provincia a la de San Luis, y ratificada luego por el ministro de Seguridad de Mendoza, Raúl Levrino al coordinador.

Es por eso que San Luis decidió levantar la operatividad del puesto. “Esta mañana un transporte de carga intentó entrar por ese lugar y al no estar operativo no pudo pasar. Inmediatamente, lo pusimos nuevamente operativo y, a la tarde, el ministro Levrino, en comunicación telefónica, me confirmó que retrotrajeron la decisión y van a permitir exclusivamente el tránsito de transporte de carga, no así el de vehículos particulares”, explicó el funcionario.

“La provincia va a mantener la operatividad porque es necesaria para el control y es Mendoza quien no permite el ingreso ni egreso de autos particulares desde y hacia San Luis”, aclaró Anastasi.

“Hubo evidentemente una falta de comunicación de la provincia vecina, en este sentido, venimos trabajando de manera coordinada y fallaron al no dejarnos en claro cuál era la medida para el día de hoy. San Luis lo único que hizo fue acompañar lo que ellos decidieron”, finalizó el coordinador.

No es la primera vez que hay conflictos con San Luis. Unas 48 horas antes de la entrada en vigencia de la cuarentena obligatoria, San Luis cortó todos sus accesos, sin importar si eran rutas de jurisdicción provincial o nacional y al igual que ahora, solo dejó liberada la ruta nacional 7.

A.C.