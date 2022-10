Debido a los reclamos que surgieron por parte de los vecinos, la concejal Hebe Katzer presentó un proyecto donde se reclama el pedido de un médico para la guardia situada en el distrito de Bowen

En diálogo con F.M VIÑAS la concejal habló acerca del tema que tiene preocupados a los vecinos: ‘Tenemos muchos reclamos acerca de la falta que hace un doctor en la guardia de Bowen, en el día de ayer vino Juanjo Castro quien es el coordinador de salud del departamento a darnos explicaciones de porque no se podía llevar acabo este pedido, el nos aclaró que no era un mini hospital si no que es un centro de salud, lo cual no se puede tener guardia 24 horas’ En definitiva el coordinador estableció que se complica tener un médico.

Además añadió la situación actual de los médicos: ‘A veces los médicos solían estar dos años y luego tomaban otros trabajos, se complicaba mucho, actualmente están trabajando alrededor de 50 personas en el centro médico, nos queda este sabor que se puede gestionar mucho mas los pedidos de la gente, si bien nos informo de muchas cosas la gente reclama otras’ Estableció la concejal del PJ Hebe Katzer.