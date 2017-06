A sus 19 años, Agustín Loser es un de los jugadores con mayor proyección del voleibol mendocino. Algo que ha reafirmado nuevamente, dado que el central alvearense, quedó entre los 12 convocados por el entrenador de la Selección Argentina Sub21, Alejandro Grossi, y jugará el Mundial U21 en República Checa, que se disputará desde el 23 de este mes al 2 de julio.

El viernes, la Selección Argentina viajará a Italia, donde disputará algunos amistosos de cara al campeonato.

Para Agustín Loser, será su segundo mundial, ya que junto a Luis Testa (DT de la Selección Argentina Menor) jugó el de Chaco en 2013. Campeonato, en el que Argentina logró por primera vez un subcampeonato del mundo.

Agustín, desde hace dos años y medio vive en Buenos Aires. A la urbe porteña llegó sin hacer escalas en “voley doméstico” y su paso fue directo a la Selección Argentina que dirige Testa.

En su charla con Más Deportes vía wasap, el jugador nacido en el sur mendocino sostuvo que: “ Es un gran honor poder representar al país nuevamente en un mundial. Nos estamos preparando mucho y queremos llegar a lo más alto. Reivindicarnos del mundial anterior (Chaco 2013), donde perdimos la final, y traernos el oro de este mundial”, explicó el jugador.

El grandote de Alvear de 1,93 mts, fue elegido como el segundo mejor central del Campeonato Sudamericano Sub21, disputado el año pasado en Bariloche, donde Argentina en la final superó a Brasil (3/0) y se consagró campeón. El equipo, que hoy es la base de la Selección Argentina Juvenil.

“Tuvimos un buen sudamericano en el que salimos campeones, y nos sentimos confiados pero sabemos que todos los equipos en el Mundial son buenos. No hay partidos fáciles y hay que estar concentrado al 100% todo el tiempo, porque si te agarra un mal día, perdés y te quedas afuera. Por eso hay que estar concentrado y dar el máximo para salir campeones”, aseguró el juvenil jugador.

Actualmente es jugador de Ciudad de Buenos Aires, con quien jugó la Liga de ascenso.”Es mi tercer año en Buenos Aires y me he acomodado muy bien. No se me hizo difícil integrarme porque prácticamente en el club son todos compañeros de la selección, por lo tanto antes de llegar al equipo ya los conocía. Está bueno porque no te hace sentir lejos de casa. Eso me ayudó para encajar mejor. Son mis compañeros y mis amigos con los que jugamos con Ciudad de Buenos Aires”. subrayó.

Loser, es central, pero también estuvo ocupando el lugar de opuesto (atacante) en Ciudad y la Selección Argentina.

“El año pasado me pusieron de opuesto y jugué por cuatro meses, pero le lesioné y para el Sudamericano me pusieron de central y a partir de allí, pienso que voy a seguir como central”, expresó.

Sin lugar a dudas el Mundial de Chaco lo marcó en su objetivos con el voley: “ Han pasado dos años del Mundial de Chaco, donde Luis (Testa) me ayudo mucho en mi crecimiento, prácticamente me formó, Los entrenadores son todos distingos, algunas te formar y otros te ayudan a crecer como jugador. Todo suma para crecer”,dijo el orgullo deportivo de General Alvear.

Respecto al plantel argentino y las posibilidades: “El equipo es prácticamente la base que jugó el Sudamericano, se han sumado jugadores, pero lo veo bien al equipo hay varios lesionados y se hace complicado entrenar, pero pienso que vamos hacer un gran torneo”, manifestó Loser.