General Alvear brilló desde que pisó la capital mendocina en todos sus eventos, desde la participación en la Semana Federal donde la intención del stand fue ofrecer un living con un bar de vinos y productos típicos para hacer sentir a cada visitante como en casa.

Todo lo que se ofrecía tenía que ver con lo nuestro, jamón crudo, vinos, ciruelas, aceitunas, aceite de oliva. Además, es fue buena oportunidad para que los mendocinos y turistas visiten Alvear y puedan degustar sus sabores.

Romina Fernández, invitaba a nuestro Departamento, a todos les parecía muy atractivo su turismo siendo un buen destino para conocer y por unos días. También reconocieron la belleza y calidez de nuestra soberana.

Luego de varios eventos, entrevistas, visitas a bodegas, etc. que participó nuestra soberana llegó la Vía Blanca y el Carrusel a horas de la elección de la nueva Reina Nacional de la Vendimia. “Estoy muy contenta de todo lo que me pasó en Mendoza, de como representamos a General Alvear, de todas la veces que se nombró nuestro Departamento, quiero agradecer por el apoyo constante a la Dirección de Turismo y a la Dirección de Comunicación de la Municipalidad, vivimos un Carrusel y una Vía Blanca espectacular, bailamos todo el tiempo con las otras reinas y la noche de la fiesta estuve muy emocionada de toda las veces que se nombró Alvear, la verdad que no llevaba la cuenta arriba del escenario, pero para mí esta es una misión cumplida” expresó Romina Fernández, reina Departamental .

La soberana finalizó “de ahora en adelante lo que quiero hacer es dedicarme a realizar algunos de los proyectos que tengo pensado, como ayudar a los animales en situación de calle. Y decirles a las chicas que se animen a presentarse, porque lo que se vive es único y maravilloso, todo esto te abre puertas”.

La lluvia que hostigó por la anoche durante la Vía Blanca dio un respiro en la mañana y la gente pudo disfrutar del tradicional Carrusel de las Reinas y de eso modo poder llevarse los regalos que volaban desde los carros departamentales, mayormente frutas.

En el palco oficial, donde se encontraban el gobernador Alfredo Cornejo y la vice Laura Montero vivieron vendimia, junto a muchas autoridades como los Intendentes Walther Marcolini entre otros invitados especiales. Los mandatarios recibieron todo tipo de obsequios.

La Fiesta Vendimial es el proceso de cultura popular que ocurre durante todo el año en la provincia, que se inicia en los barrio y a partir de allí los pequeños festejos se trasladan a los distrito, hasta llegar al gran Anfiteatro donde los artistas exponen lo mejor de sí y las reinas departamentales simbolizan con su belleza externa e interior.

Desde temprano, la gente se congregó en la entrada del teatro griego, a la espera de la apertura de las puertas. El frío y la constante amenaza de tormenta, que por momentos se convirtió en una persistente llovizna, no logró apagar el fervor popular del público en el teatro griego Frank Romero Day. Ataviados con gruesas camperas, paraguas y hasta bufandas, más de 25.000 personas disfrutaron del Acto Central “Tejido en Tiempo de Vendimia”.

Durante la previa, un grupo de acróbatas caracterizados como Spider Man (en su versión tradicional y maligna -negra-) y como Deadpool deleitaron a los presentes con algunas destrezas y trucos en las tablas del Frank Romero Day. Como era de esperarse, muy aplaudido por los más chicos fue este momento.

La Fiesta Nacional de la Vendimia traspasa las barreras de la provincia. Tanto es así que para el Acto Central se acreditaron nada menos que 800 periodistas entre los que se incluyeron profesionales de distintos puntos del país y del mundo. Con sus micrófonos, computadoras y cámara aportaron color al tradicional palco de prensa.

8 médicos del Hospital Lagomaggiore realizaron una campaña de concientización sobre ACV. Son profesionales del servicio de neurología y neurocirugía.

Los gritos se hicieron más persistentes en la previa de la elección, ya que las diferentes barras de las candidatas quisieron dejar en claro el apoyo a su reina. También hubo tres cuadros que emocionó al público y a la audiencia, uno fue la revelación del nombre de la nueva Reina que sucedió al final, con María Laura Micames con su brazo en alto tras su anuncio luego de recibir la mayoría de los votos (44) y las lágrimas y sorpresa de la soberana de Lavalle, Luz Martina Mercol, (con 31 sufragios). Otro dentro del espectáculo, la intensidad en la actuación de sus artistas. Principalmente cuando una pareja de actores dieron cierre al argumento de “Tejido en Tiempo de Vendimia” con un beso apasionado. Y el tercero la infaltable escena donde la Virgen de la Carrodilla hace su milagro en la cosecha, tras el pedido de los trabajadores para que proteja los cultivos. El homenaje a la Patrona de los Viñedos en este acto fue la más emotiva.

GALERÍA

F.B.