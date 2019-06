Rodolfo Suarez, intendente de Capital y precandidato a gobernador, visitó General Alvear en la jornada de este lunes. En su recorrido por el departamento visitó Bowen y Ciudad en compañía del Intendente Walther Marcolini en el marco de la campaña a las PASO 2019 que se realizarán el próximo domingo.

Entre los medios que visitaron estuvo F.M. Viñas donde Suarez y Marcolini enfatizaron en sus ejes de campaña, continuación de la administración actual. “Arrancamos temprano recorriendo obras en Bowen y distintos puntos del departamento y dialogamos con comerciantes y vecinos donde nos hicieron saber su conformidad con la gestión provincial y municipal”, resaltó el ejecutivo capitalino.

“Siempre es mejor que las Elecciones sean desdobladas -reflejó- porque la gente elige mejor. En el caso de aquellos que no estén de acuerdo y consideran que es más ‘barato’ no ir a votar después se dan cuenta que a la larga es costoso por lo que no se eligió en la convicción individual”

“La Provincia 1300 escuelas de las cuales 1100 han sido intervenidas y hay que continuar trabajando en todas las instituciones. Hoy los docentes trabajan todos los días de clases y los padres llevan a sus hijos a la escuela sabiendo que van a recibir educación ininterrumpida gracias al Ítem Aula. Los buenos maestros están de acuerdo con el ítem Aula”, explicó en materia educativa.

En materia de seguridad, subrayó: “Se incorporaron 54 policías nuevos, móviles y dotación de alta tecnología para combatir el delito. Tenemos 900 presos más en las cárceles por delitos agravados porque se esclarecieron delitos desde que asumimos el gobierno”.

“Cornejo recibió el gobierno con 450 funcionarios y hoy son la mitad, 9000 empleados menos significan la incorporación de policías, enfermeros y empleados públicos necesarios- remarcó sobre la administración de personal– Con el ahorro de quitar empleados innecesarios se avanza en escuelas, hospitales y obras”.

Respecto a minería y petróleo, comentó que su gestión buscará ordenar el uso del desarrollo petrolero pero sin afectar las cuencas acuíferas y ejemplificó con el caso de Hierro Indio. “Si no hay licencia social no se puede hacer absolutamente nada”, dijo.

“La 188 tiene que estar dentro de la agenda de cualquier gobierno. Cuando se trata de infraestructura hay que gestionar los fondos para su realización solo resta tener listos los proyectos. Dentro del marco anterior prometo gestionar para su culminación”, respondió al ser consultado por la culminación de la Ruta 188 Alvear-Malargüe, antiquísimo pedido que ha caracterizado a las dos comunidades sureñas.

F.B. (Redacción F.M. Viñas).