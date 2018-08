Después de que se viralizaran tres irrisorias propuestas de campaña, el dirigente peronista de Alvear afirmó que se trató de una columna irónica para radios de Mendoza y Buenos Aires.

“Es un audio de una columna de humor político que hago para algunos medios nacionales. Tengo propuestas mucho más divertidas que esas, como las pastillas para no traicionar”, dijo Roberto Picco, quien aspira a ser intendente de General Alvear, después de que se viralizaran tres propuestas de campaña: vacunas para no extrañar, una fábrica de tapers y un subte de ida de Alvear Oeste a Carmensa.

En diálogo con un medio de la capital provincial, el dirigente peronista sostuvo que el objetivo del audio no fue ganar notoriedad a partir de lo irrisorio de las propuestas y ratificó que el destino eran medios de comunicación en los que participa. “En Alvear estoy haciendo cosas para una FM Vinilo y también para radio El Mundo, con el compañero Santiago Cúneo”, en referencia al polémico conductor que meses atrás fue acusado por declaraciones antisemitas.

“Yo jamás he tratado de ganar notoriedad con mi profesión. Desde hace tiempo, he pasado a ser un periodista desocupado, desde que La Cámpora me dejó sin trabajo en LV 4 de San Rafael. Tuve un ACV luego de la muerte de Néstor Kirchner como consecuencia de oponerme a un sector del moyanismo que pretendía hacer un paro nacional. Después se me hizo una casería por mi enfrentamiento con Paco Pérez”, continuó.

“Me tiraron por la ventana como a mi compañero Guillermo Moreno, producto de la persecución de estos seudo progresistas que se llaman peronistas”, sostuvo, antes de enfatizar: “Soy candidato, voy a ser intendente de General Alvear”. “En Alvear me conocen todos como una persona de trabajo que vendió leche y café y que toda la vida trabajó en radio”, finalizó.

Fuente: MDZ

A.C.