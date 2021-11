En horas de la mañana de este miércoles, una vecina sufrió el robo de su bicicleta en el Hospital ‘Enfermeros Argentinos’ por lo que ofrece recompensa para recuperarla.

En diálogo con F.M. Viñas, la víctima comentó que alrededor de las 9hs dejó en la parte externa del nosocomio su bicicleta playera tipo dama, rodado 26″, y al salir notó el faltante de la misma por lo que comunicó lo sucedido al 911.

‘Es el único medio de transporte para llevar a mis hijas a la escuela por eso si alguien la sustrajo o se la llevó por equivocación le pido que la devuelva‘, sostuvo Belén quien señaló que ofrece una recompensa de $6000.

‘No voy a denunciar a quien se la haya llevado, por favor la necesito porque además me costó mucho sacrificio adquirirla‘, aseguró la víctima quien agregó que ‘aparentemente la cámara de seguridad del hospital no funciona ya que no pudieron decirme quién pudo haber sido‘.