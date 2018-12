En la mañana del miércoles cerca de las 10:00 hs. una vecina que posee una librería en calle Colón denunció el robo al lugar.

La victima dio cuenta que personas desconocidas habrían forzado dos barrotes de la reja del local, sustrayéndole dos computadoras, una de ellas una notebook, y la otra tipo all in one.

A.C.