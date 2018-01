El día martes en la cámara de comercio de san Rafael se realizo una reunión solicitada por la específica de san Rafael, de Alvear y por la federación de ganaderos de Mendoza, estuvieron presentes además el ministro Martin Kerchner con su equipo, también gente de vialidad y del Fondo de la Transformación.

Los puntos que se tocaron fue la habilitación del plan destete que ya está autorizado, la prorroga por un año del pago a todos aquellos que tengan deudas o créditos ya otorgados del Fondo de la Transformación y está habilitada una línea de créditos de hasta $1.800.000 para infraestructura y compra de ganado con baja tasa de interés.

También el gobierno se comprometió para aplicar la ley de incendios para gestionar la limpieza de ferrocarril, gasoductos, líneas, para que las empresas que están a cargo de eso cumplan porque sino el productor limpia la picada y si estas cosas no están limpias tampoco sirve

“Sobre la situación de Ferraris como entidad solamente aportamos datos y conceptos que creemos que son convenientes, coincidimos totalmente con la especifica de san Rafael en que falto coordinación, les dimos una carpeta con muchos datos que pueden ser relevantes para que interpreten lo que deben hacer, nosotros estamos convencidos de que falto coordinación no llegaron en el momento oportuno parte de la maquinaria, también los incendios se hicieron mucho más voluminosos que en otras oportunidades, si hubiera estado la coordinación con el plan nacional de manejo del fuego desde un primer momento no hubiera pasado a mayores, son ellos los que tienen que decidir quién se tiene que quedar o no”, explico Guillermo Gutiérrez de la especifica de ganadería, quien habría renunciado a su cargo por motivos personales.

“En la carpeta que le dimos al ministro, quedo reflejado que no queremos que haya una gran base en Mendoza, lo que queremos que haya bases en los lugares donde realmente hay incendios. Se hablaba de Alvear y San Rafael, específicamente de Bowen y Monte Coman. Bases pequeñas, mejor equipadas con brigadistas que estén seguros de su trabajo y que no estén pendientes de si tienen o no combustible “, finalizó.

A.C