Ayer lunes por la tarde, en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, se reunieron funcionarios provinciales y nacionales del ministerio de agro industria que pudieron escuchar la problemática de parte de los productores y de los industriales.

En cuanto a la reunión entre la provincia y los productores se plantearon algunas cuestiones referentes a la situación de la ciruela, la provincia volvió a plantear el tema de los créditos que se han puesto a disposición de los productores. “Se hablo de que los montos eran escasos , el tiempo también corto , nos llevamos la propuesta de aumentar ese monto y llevar un poco más largo el tiempo para pagar los créditos a $100.000a sola firma por productor con 18 meses para pagarse el crédito. Se va a poner a consideración de Mendoza Fiduciaria que es el organismo que toma estos créditos”, explico Alfredo Aciar, Jefe de Gabinete provincial.

Respecto al precio que se le paga al productor dijo que todavía no hay un precio establecido, el valor ronda $3,50 a $3,90por kg de fruta fresca en el caso de la ciruela. “Los precios no son tan bajos como en un principio se hablaban” menciono.

Contrastado con el costo del IDR que es de un poco mas de $4 el kilo, los valores planteados por Aciar son bajos.

En relación al pedido de subsidio indicó que el gobierno no tiene claro para quien va a ser esa ayuda,” ¿$1 por kg de qué, en donde vamos a controlar cuantos kg ingresan o donde queda registrado? El gobierno no cuenta con fondos para poner en marcha ese subsidio, no está en el presupuesto”

Referido a la cosecha manual y mecánica, teniendo en cuenta el costo de la primera es de un 20% menos, desde la provincia se trabajara en ayudas concretas para conseguir esta maquinaria, para que los productores puedan incorporar esta tecnología. “ El gobierno no tiene ningún problema en acompañar mediante financiación con créditos blandos o inclusive con programas comunitarios entre varios productores para que lo puedan administrar” finalizo el funcionario.

A.C