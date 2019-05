Así de seca es la información, como el mismo procedimiento de exploración del predio sureño donde hay un filón férrico y otro de cobre en área de alta montaña.

Lo concreto es que los proyectos de exploración para detectar hierro y cobre respectivamente, llegarán luego de cuatro años y un poco más (en noviembre de 2014 los bocharon), al parlamento mendocino.

El Ejecutivo aún no los manda a la Legislatura, porque no se ha completado la evaluación de impacto ambiental.

Según los datos trascendidos desde Casa de Gobierno, se cumplirá con estos pasos en estos próximos días y durante la semana próxima se producirá la presentación que sin dudarlo, generará otra vez la discusión «minería sí o minería no».

Desde el año pasado se viene trabajando y se están esperando los informes sectoriales.

Una vez que la comisión evaluadora reciba toda la información, se emitirá el dictamen y, si es aprobado, se seguirá adelante con lo que marca la ley 7722.

La norma alcanza al proyecto a pesar de que el mismo no usa ni ácido sulfúrico, ni cianuro, ni mercurio, de acuerdo a lo que aportaron los técnicos oficiales.

Hierro Indio y Cerro Amarillo

Hierro Indio es un viejo predio minero que se abandonó en los setenta. Y ahora se trata de averiguar cuánto mineral le queda factible de explotación.

Cerro Amarillo también tiene una historia antigua. Entre 1969 y 1973 la cantera cuprosa estaba activa, hasta que el cobre cayó en su cotización internacional y dejó de ser rentable, cuentan las crónicas mineras.

La historia reciente de ambas iniciativas se cortó en noviembre de 2014, cuando llegaron a las cámaras legislativas para el análisis en cumplimiento con la ley 7722.

De las dos iniciativas la más viable es Hierro Indio que ocupa un procedimiento de prospección magnética y que fue bochado por los legisladores porque se consideró que se pedía permiso de exploración y por otro lado había otro expediente que solicitaba la activación de la mina.

Por Cerro Amarillo directamente hubo un veto técnico-cientítifico porque se consideró la opinión de Ricardo Villalba ex titular del Ianigla e impulsor del censo de glaciares.

Detalle de la ubicación geográfica publicada en 2014.

El científico del Conicet advirtió que la mina de cobre (con mucho potencial ya que tiene un filón del lado chileno muy productivo) estaba en zona periglacial.

Fueron días de protestas y reclamos de las asambleas ambientalistas en especial de General Alvear en la Legislatura.

Enterado de esto el entonces ministro de Energia, Marcos Zandomeni relativizó este escenario puntualizando que se trataba de una acción de exploración y explotación y que se haría para saber con qué se contaba en el subsuelo.

Estos movimientos que por ahora son reservados en los ámbitos técnicos oficiales parecen no tener en cuenta un antecedente político reciente.

Se filtró una reunión de precandidatos cuando aún no estaban confirmados oficialmente para no meter en campaña la minería como tema de debate e intentar que fuera el sector industrial que promoviera alguna discusión y no desde la política electoral.

Es evidente que esta renovada discusión legislativa, si se concreta, se instalará en la agenda y la campaña por las PASO en Mendoza comienza mañana oficialmente.

Fuente: Mendoza Post / Edición: A.C.