A través de la Resolución 5165-21 por un proyecto del Bloque PRO, del concejal Daniel López se aprobó solicitar información a las autoridades correspondientes sobre el funcionamiento del Registro Civil del distrito de Bowen. El proyecto solicita sobre otras cosas la modalidad de atención durante el periodo 2020-2021, registro de demoras en el otorgamiento de D.N.I para nacimientos y modificación en los procedimientos regulares del registro, cantidad de actas solicitadas y emitidas. Cantidad de turnos para tramitar actas no digitalizadas que se otorgan, si está contemplado en caso de ciudadanos que no poseen acceso a internet y promedio de tiempo entre la solicitud de un trámite y la entrega de actas.