La victoria en el partido de semifinales por el Federal C fue sin dudas desde lo futbolístico un gran logro para el equipo de Andes.

Sin embargo el encuentro tuvo su lado oscuro signado por la violencia y la represión policial. Más de 100 hinchas del Croto habían viajado hacia Villa Mercedes (San Luis) para disfrutar de un partido de fútbol.

La mayor parte de ellos eran familiares de los jugadores, amigos o seguidores incondicionales del club alvearense.

Pero en vez de festejar el histórico y glorioso pase a la final del torneo, los hinchas tuvieron que protegerse de quien en teoría estaban para cuidarlos a ellos. Treinta efectivos policiales les propiciaron una paliza con balas de goma y gases lacrimógenos incluidos. Sin ningún argumento, apenas si habían cruzado algunos insultos con la parcialidad local.

Como si la agresión física y psicológica no hubiese sido poca, sobre el final se llevaron detenido a “Puchi” Quiles. Quien aún sigue privado de su libertad cual si fuera un delincuente y según se sabe recién sería liberado el viernes por que en estos días en San Luis es feriado.

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en el medio por el cual manifestaron su bronca y enojo tanto jugadores como hinchas. Así lo reflejaban:

Daniel Cabañas, jugadores de Andes: “La verdad que feliz por el triunfo que se logró, pero a su vez triste por no poder hacer nada viendo a los señores Policía si se les puede decir de villa mercedes San Luis, reprimiendo viendo que habían niños, mujeres, padres no les importo nada, encima se reían cuando tiraban, una vergüenza la verdad, siendo que ellos tienen que dar el ejemplo y no lo hacen. Nunca había vivido algo así y más bronca te da que siendo de la autoridad no se les puede hacer nada. Gracias a dios hoy en casa disfrutando con la familia y espero no volver a vivir esto.”

Germán González, Hincha de Andes: “Nos pegó la policía cuando llegamos , nos bombearon todo el partido… acostumbrados a sufrir pero a no a perder … Nos pegaron a la salida, cagaron a palos a las mujeres y niños no hubo respeto alguno .. Violencia a flor de piel .. NI UNA HINCHADA NI LA OTRA ..FUE LA POLICIA .. Que viva el futbol y que se terminen los giles con itaca y uniforme los violentos pagados por el estado…”