Decir que la pandemia cambió los planes de toda la sociedad, a casi seis meses de su comienzo, no es ninguna novedad. En esta ocasión, contaremos la experiencia de una banda de rock de la provincia, más precisamente del departamento de General Alvear, que en plena cuarentena y mediante las redes sociales, presentó su segundo disco. Se trata de Do Acorde.

Unidiversidad habló con algunos de sus integrantes para que comentaran cómo surgió la idea de la presentación, en qué afectó el confinamiento y qué les depara en el futuro, entre otros temas.

Esta banda alvearense, que ya cuenta con casi una década de existencia, a finales del mes julio presentó su segundo disco, llamado Renacimiento. Lo hizo de una manera bastante inusual: aprovechó sus redes sociales y, mediante un vivo y con la presencia de sus integrantes, dio a conocer el nuevo trabajo. “Es un disco de nueve canciones. No hemos hecho uno físico, prácticamente su formato es digital, está en todas las plataformas de la banda”, explicó Alexis Flores, guitarrista de la agrupación.

Después de que lanzaran Somos partes del tiempo en 2018, esta joven banda quiso ir por más y se puso como objetivo sacar su segundo disco en 2019. Durante la preproducción de su nuevo material, el grupo sufrió el alejamiento de su voz principal. Esto provocó un impasse temporal hasta la llegada de Nicolás Bello como nuevo cantante.

“Me agarró totalmente de sorpresa. De hecho, no estaba viviendo en Alvear, vivía en San Rafael, pero ya tenía otros proyectos. En el momento en el que me llamaron, me sorprendió, no sabía qué decir, pero al final, tomé la decisión. Siempre estuve bien cobijado por la banda y eso ayudó a que siguiera teniendo ganas de trabajar en un proyecto. Este es un equipo muy grande, están todos tirando para el mismo lado y todo a pulmón, cada uno lucha por el bien de todos”, contó Nicolás Bello, actual cantante de Do Acorde.

Respecto del nombre del nuevo material musical, los integrantes afirmaron que viene de un renacer de la banda; cuando se preguntaron cómo se podía llamar el disco, de manera casi unánime surgió “Renacimiento”. A partir de esa denominación, se les abrió un abanico musical.

Agustín Mendy, el baterista, se explayó sobre el tema: “Empezamos a trabajar la idea del renacimiento, de lo barroco, a ingeniar los arreglos melódicos y armónicos, y dejamos un trabajo de cuerdas increíbles. Lucas Pérez (diseñador gráfico del disco) lo acompañó desde su arte, de tomar conceptos renacentistas, de esculturas, de dioses. Por ejemplo: la tapa de ‘Renacimiento’ es la cabeza de este ángel con un ala, que es el dios del sueño”.

Con nueva formación y nuevos desafíos musicales, la historia de la banda se detuvo por culpa de la pandemia que se desató a nivel mundial. La grabación del segundo material se realizó a finales del mes de febrero en los estudios Fader Records, ubicados en la Ciudad de Mendoza, con la producción artística y general de “Billy” Álvarez (300 Producciones) y la colaboración especial de “Yoyo” Sevilla. Al disco solamente le faltaba el proceso de edición, mezcla y masterización, y se había pautado la presentación para las primeras semanas de abril. Una vez declarada la cuarentena obligatoria, el estudio dejó de funcionar y eso provocó que se atrasaran los tiempos.

Sobre las sensaciones que tuvieron cuando les avisaron que el estudio cerraba por el contexto sanitario del momento, Agustín Mendy, baterista de la banda, expresó: “Terminamos de grabar un mes antes de la pandemia porque estaba estipulado que el disco saliera en abril. De hecho, cuando teníamos pensado hacer el máster, a los chicos del estudio los agarró afuera y todo este proceso de la pandemia nos cortó todo. Teníamos una gira ya preparada, con recitales en diferentes partes de la provincia, y no nos quedó otra que quedarnos en casa a reinventarnos”.

El confinamiento no fue ningún impedimento: a pesar del contexto, los integrantes de la banda no perdieron el tiempo y empezaron a ensayar por Zoom. “Sacamos un video de un tema viejo. Aprovechamos que toda la gente estaba en sus casas y la hicimos participar en la canción, que estuvieran presentes en el video”, sostuvo Agustín.

La presencia de Ricardo Mollo

Una de las novedades que tiene este segundo disco es la participación de uno de los íconos del rock nacional de estos tiempos: Ricardo Mollo, cantante de Divididos. Mollo recita unas estrofas de la canción “Hasta el final”.

“Fue algo totalmente emocionante, sentís desde el primer momento que algo ya está bien. El contacto se dio por Billy, que trabaja con Divididos en la productora 300. Para nosotros fue un orgullo, le tenemos muchísima admiración, crecimos escuchando su música”, contó Alexis.

La participación en el MendoRock

La edición 2020 de este tradicional espectáculo de música provincial se realizó de manera virtual, algo totalmente llamativo y fuera de lo común para la comunidad del rock. Do Acorde fue parte de las bandas principales del festival. Su show se hizo el viernes 31 de julio, una semana después de que lanzaran el segundo disco.

El cantante, Nicolás Bello, describió sus sensaciones: “Estuvo buenísimo el MendoRock, fue todo muy tranquilo. Al principio, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar; llegamos al Le Parc y estaba quien nos hizo de sonidista, el equipo de producción y nada más. Fue una experiencia bastante buena, ya de participar y de dejar un material. Es distinto cantarle solamente a una cámara”.

El futuro de la banda

El conjunto sureño tiene como próximo objetivo realizar la presentación oficial de Renacimiento vía streaming recién en septiembre, todavía sin fecha definida. Además, están a la espera de la vuelta de los conciertos. Saben que el sector de la música será uno de los últimos en volver a la normalidad, pero no pierden las esperanzas de que se pueda dar una oportunidad dentro poco.

Los integrantes de la banda

Voz y coros: Nicolás Bello

Batería acústica, batería eléctrica y percusión: Juan Agustín Mendy

Bajo eléctrico, bajo acústico fretless y coros: Jona Navia

Piano acústico, sintetizadores y coros: Facundo “Cara” Ortiz Iboldi

Guitarra eléctrica, electroacústica y coros: Alexis Flores

Guitarra eléctrica, electroacústica y coros: Junior Yllanes

