En el remate de hacienda de la Fiesta de la Ganadería, el precio de referencia por kilo de ternero osciló entre los $ 60 y $ 65 por kilo, un valor que generó disconformidad entre los productores mendocinos. Así, se profundizó la preocupación del sector, que lucha entre las subas de costos y los valores de venta depreciados.

Año tras año, la Fiesta Nacional de la Ganadería de las Zonas Áridas revoluciona al departamento de General Alvear por cinco días. La comuna sureña ha sido el epicentro político y económico del sector, en el cual se pone en eje la situación actual de la ganadería nacional, pero sobre todo local, y se tejen perspectivas a futuro.

La situación de este 2019 no ha sido diferente a los demás rubros económicos. Desde la Cámara de Comercio, Industria y Ganadería de General Alvear afirmaron que la caída en números reales del valor del ternero ha impactado en la actividad. Además, no ha crecido la cantidad de ganado bovino en la provincia, que se estima en 560.000 cabezas.

Si bien los productores reconocen el trabajo realizado por el Gobierno Provincial, sobre todo con el ya casi finalizado acueducto ganadero Bowen-Canalejas, aseguran que es necesario mejorar los caminos ganaderos.

Valores que no convencen

En el remate de ayer se evidenció una baja en el precio del ternero, que ya venía siendo golpeado en los últimos meses, pese a haber tenido una buena época en febrero.

Andrés Vavrik, titular de la Específica de Ganadería de Alvear,informó que el precio de referencia fue de entre 60 y 65 pesos el kilo, bastante bajo teniendo en cuenta la remontada que habían tenido a comienzos del año, con un valor de 75 pesos. “No nos sirve, porque el gordo ya vale 60 pesos, y nunca el precio del ternero puede estar igual. Hoy se vio a las claras que está muy difícil vender bien”, observó.

“Los precios están atados a las expectativas que tengan los grandes feed lots y criaderos”, comentó, y agregó que en la región ganadera local están “muy lejos de la actividad estelar”, que es la de exportación, engorde y recría, que se sitúa principalmente en la Pampa Húmeda.

Con respecto a años anteriores, Vavrik aseguró que el precio de las vacas ha disminuido en demasía. “Estamos un 60% más bajo que los precios que supimos tener hace cuatro o cinco años, cuando se vendían vacas a U$S 1000. Hoy se venden a U$S 400 o U$S 500. La devaluación y la baja del consumo también nos ha perjudicado”, comentó.

En tanto, Ramiro Zaragoza, director de Ganadería de Mendoza, remarcó que el Gobierno provincial vino a solucionar un problema de raíz del secano, con el acueducto ganadero. “Creo que no estamos en el peor momento, pero tampoco en el mejor”, señaló, y a diferencia de Vavrik dijo que ayer se vio en el remate “el éxito de la ganadería mendocina, pese a las complicaciones”. “Es solo para corajudos hacer ganadería con 250 mm de precipitación, cuando en La Pampa Húmeda llueven 1.000 mm. Veo un futuro auspicioso, con articulación entre los ganaderos y el gobierno”, acotó el funcionario.

Fiesta multitudinaria

El titular de la Cámara de Comercio de Alvear, Javier Odetti, se mostró satisfecho por la recepción de participantes en la Fiesta de la Ganadería, que cuenta con 230 stands de comerciantes y empresas locales, la mayoría relacionadas con la ganadería.

También el intendente de General Alvear, Walther Marcolini, valoró el desarrollo de la Fiesta y aprovechó para destacar el trabajo hecho por el Ejecutivo Provincial, con el acueducto y los planes especiales para el sector.

Fuente: Los Andes. / Fuente: F.B.