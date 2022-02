Pertenecen al Plan Provincial Manejo del Fuego y fueron enviados por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Con sus equipos y medios de movilidad, trabajaron en intensas jornadas de más de 15 horas de tarea continua.

“Volvemos extenuados pero con la inmensa satisfacción de las felicitaciones a nuestros brigadistas por su desempeño y el calor de los pobladores correntinos que, a manera de gratitud, no nos querían cobrar las bebidas o los alimentos y no dejaban de agradecernos. Hemos vivido horas de mucha tensión trabajando codo a codo con brigadistas de diferentes provincias y de Nación. Por fortuna, no hubo que lamentar pérdidas en vidas humanas pero sí fuimos testigos de daños materiales, como el incendio de dos viviendas en una zona de interfase urbano-rural. Felizmente, en el campo pudimos ayudar a salvar tres cascos de estancias amenazadas”, explicó el coordinador general del Plan Provincial Manejo del Fuego de Mendoza, Diego Martí.

Recordemos que el Sistema Nacional de Manejo del Fuego convocó al Plan Provincial de Manejo del Fuego de Mendoza con el fin de colaborar en los incendios forestales originados el 1 de enero en la provincia de Corrientes. Los numerosos focos de incendios han afectado campos con pastizales, malezas, esteros y áreas de bosques nativos, además de zonas de interfase urbano-rural y en la actualidad ya han arrasado más de 700.000 hectáreas.

Mendoza envió al plantel de brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego equipado, para ejercer lo que se denomina “operación autónoma”, es decir ,movilidad propia -un camión Scam y dos camionetas 4×4- y equipos de acción rápida. Con esas herramientas colaboraron con el combate de los incendios forestales. Gracias a la inversión que realizó la Provincia, se pudo poner en condiciones el equipamiento y sistema de movilidad para que Mendoza se encuentre preparada en la temporada 2021/2022, a pesar de no contar con los recursos aéreos que la Provincia solicitó al Ministerio de Ambiente de la Nación en más de tres oportunidades.

“Apenas nos lo requirieron, respondimos de inmediato para colaborar con el enorme siniestro ambiental que se está viviendo en Corrientes y que, debido a la extrema sequía, está afectando a gran parte del Noreste Argentino. No solo pusimos a disposición al personal especializado sino todo nuestro equipamiento. Con recursos propios de nuestra provincia pusimos en condiciones y compramos para estar preparados en esta temporada, que por cierto se viene desarrollando con éxito pese a no contar con los recursos que les solicitamos a la Nación en varias oportunidades y por las vías formales correspondientes”, destacó el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance.

Situación local

Desde la Secretaría de Ambiente de Mendoza se comunicó en reiteradas oportunidades a lo largo de la temporada que en Mendoza ha habido –debido a la sequía– varias semanas con alerta máxima basada en las condiciones de Índice de Combustible Disponible realizada desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Este índice marca una elevada cantidad de combustible vegetal disponible para la combustión y una gran dificultad para el control de los incendios forestales.

Si bien se suscitaron algunos incendios, todos pudieron ser sofocados gracias al trabajo conjunto del Plan Provincial Manejo del Fuego, con la Dirección de Defensa Civil –Ministerio de Seguridad– y Bomberos Voluntarios en varios puntos de la provincia ante una gran proliferación de quemas clandestinas.

Afortunadamente, Mendoza pudo solucionarlo con la movilidad y los equipos de la Provincia sin el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Fue reiterado el pedido de envío de los medios aéreos para combatir incendios en momentos de alertas máximas –que se hizo dos veces de forma anticipada– y otra solicitud de un vehículo aéreo para optimizar los tiempos del combate del incendio de la Media Luna, en el departamento de General Alvear.

Asimismo, en la provincia se pusieron en marcha fuertes controles y campañas de concientización recordando a la población que las prácticas clandestinas de quemas de campos son penadas con fuertísimas multas porque -además de las pérdidas a los propios damnificados- causan graves daños ambientales al monte nativo y a los suelos y contaminan el aire. “Hoy Mendoza viene llevando una temporada con éxito pero a la vez tiene un índice muy alto de riesgos, debido a la cantidad de combustible que presenta el territorio provincial por la sequía. Por eso, recordamos a la población que debemos ser responsables con el cuidado del ambiente no prendiendo fuego en zonas que no están autorizadas”, concluyó el director de Recursos Naturales, Sebastián Melchor.