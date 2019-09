Una familia alvearense logró recuperar su motocicleta, la que había sido robada en horas de la madrugada de este martes del interior de su vivienda.

Cerca de las 03:00h, autores ignorados ingresaron al patio de la propiedad y tras golpear a la mascota abrieron el portón y se llevaron el rodado marca Corven 200cc. Cuando la víctima escuchó los ruidos salió y constató la situación.

En su cuenta de Facebook, Virginia Rosa posteó: “No es la primera vez, ya nos robaron el estéreo del auto hace unos meses… ¿Hasta cuándo? La rec***** de la lora loco, no puede ser que no podamos estar tranquilos y seguros en nuestra propia casa…Negros del o***, falta mano dura hermano, hay que empezar a darles, uno por uno a estas mugres, ¡Parásitos de la sociedad! No puede ser que uno labure para estas lacras! La denuncia ya está hecha, solo queda agradecer el accionar de la policía que fue súper rápido y esperar que aparezca, porque tiene que aparecer”.

En horas de la tarde del día de ayer la moto fue recuperada detrás del desagüe situado en el B° Inmigrantes ya que había sido abandonada por los malvivientes quienes no habrían podido hacerla arrancar. Aparentemente han sido menores del mencionado barrio los protagonistas del ilícito.

F.B. (F.M. Viñas).