En la mañana de este miércoles, alumnos de sexto y séptimo grado de la escuela Sebastián Samper, junto a sus padres, participaron de una nueva Jornada de Reflexión contra el Trabajo Infantil, en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

La Municipalidad de General Alvear, en conjunto con COPRETI Mendoza – Zona Sur, realizó una nueva Jornada de Reflexión contra el Trabajo Infantil, en este caso en la escuela Sebastián Samper: “El fin de esto es poder proteger a niños, niñas y adolescentes, por eso es muy importante trabajarlo con ellos y con los padres. Además estamos planeando hacer una presentación en el mes de agosto, para el Día del Niño” explicó Daniel Quiles, Asesor de Niñez, Adolescencia y Juventud.

La encargada de la disertación fue Nilda Klein, de COPRETI Mendoza – Zona Sur, quien pidió que, como comunidad, no romanticemos el trabajo infantil, sino que esos hechos sean denunciados para poder brindar contención a los niños y a sus familias: “La realidad de cada lugar no es la misma, pero es importante que encontremos una solución” dijo Klein, quien aseguró que el próximo paso será realizar talleres con los chicos, dentro de la escuela, para profundizar acerca de estas temáticas.

El delegado del distrito de Alvear Oeste, Emanuel Navarro, remarcó la importancia de llevar estas jornadas a los distritos y sobre todo a las escuelas rurales: “Fue una charla de una hora aproximadamente y han estado todos muy concentrados, es muy bueno que aprendan de estas temáticas para poder generar conciencia”.

Asimismo, la Directora de la Escuela Samper, Silvina Gaete, expresó: “Hubo una muy buena recepción por parte de los alumnos y los padres, este es un tema que no se había tocado anteriormente y los chicos estuvieron muy atentos, lo que nos motiva porque ellos van a multiplicar esta información en sus familias y si bien no vamos a erradicar el trabajo infantil, tenemos que tomar conciencia de que los chicos no deben trabajar”.