En el Tecno SUM de Bowen se realizó una nueva capacitación organizada en conjunto por el Iscamen y la Municipalidad de General Alvear, esta vez apuntada al manejo seguro de agroquímicos.

Fue la segunda capacitación que se realiza sobre buenas prácticas agrícolas, en este caso apuntada al manejo seguro de agroquímicos. Las mismas, por resolución del Senasa, serán obligatorias a partir del primero de enero del 2020

Las buenas prácticas agrícolas tienen que ver con ciertas herramientas, entre ellas que el productor lleve correctamente el cuaderno de campo, ciertas utilizaciones, condiciones y oportunidad de aplicación de agroquímicos.

“Este tipo de prácticas también rige para las industrias, son exigencias del mercado para que el consumidor cuando compre en góndola conozca el origen y manejo previo de los alimentos”, explicó el Director de Agricultura Horacio Galaguza.

Es importante que los productores conozcan cómo desarrollar correctamente las prácticas agrícolas. Por eso, se desarrollan una serie de capacitaciones para que todos los productores adquieran el conocimiento para aplicarlo debidamente en sus explotaciones.

Carolina Ponce, la disertante de la charla expresó: “Las buenas prácticas agrícolas no son más que hacer las cosas bien. Las herramientas más fuertes que tenemos para hacer que esto funcione, son las capacitaciones. Los productores no tienen que tener miedo porque no es difícil realizar las normativas, hay cosas que requieren una cuestión económica pero se puede empezar con cuestiones simples” explicó.

F.B. (F.M. Viñas).