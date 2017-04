El fin de semana se disputó la 3ra fecha del fútbol alvearense, los encuentros comenzaron a jugar el viernes has el domingo.

El viernes Luminares venció 1 a 0 a 10 de septiembre y sumó su segundo triunfo al hilo. El gol de la victoria lo consiguió Marcelo Sánchez. El partido que no fue bueno desde lo futbolístico tuvo un capítulo aparte con el golpe de Leonel Romero que no cayó bien en una jugada a los 15 minutos del primer tiempo y debió ser trasladado al hospital local donde le diagnosticaron traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, por suerte evolucionó bien y no pasó de un susto.

Ya el sábado por la tarde Argentino y Real del Padre consiguieron los primeros tres puntos en la competencia. La Academia venció 2 a 1 a Ferro con dos goles de Tomás Lucero, en tanto que Bruno Isoardi descontó para el Verde.

Por su parte Real del Padre le ganó 3 a 1 a Mataderos, los goles de los Azules los marcaron Franco Lara, Elias Oviedo y Heber Sosa. Sobre el final Rodrigo Pacheco descontó para Mataderos.

El domingo fue victoria del Lobo frente a Colón y la confirmación del equipo de Sánchez como el máximo favorito del torneo. Con Goles de Diego Méndez y Jonathan Alderete Pacífico sigue liderando en soledad.