El aclamado artista Raúl Lavié ya está en General Alvear, e invitó a todos los alvearenses a ser parte del show que brindará este jueves en el Teatro Antonio Lafalla.

La cita es mañana a las 21:30hs. Las entradas están disponibles en boletería del Teatro y en la Web: https://cineteatrolafalla.alvearmendoza.gob.ar/, el valor de la platea general es de $1.900, para jubilados $1.600. “Feliz de hacer este recorrido en Mendoza, es un placer estar en esta Provincia hermosa. El Teatro es maravilloso, vi los paneles y el techo, está todo como debe ser para contener el sonido de la sala, por lo que, la de mañana va a ser una noche magnífica”, resaltó Lavié.

El artista subrayó que interpretará los temas con los que comenzó y que durante tantos años escucharon tantas generaciones: “El 22 de agosto cumplo 85 años de edad y 70 años de trayectoria, porque comencé a los 15 en una localidad cercana a Rosario y he agregado un plus como la actuación, con varias obras de teatro, que me sirvieron para mi evolución como cantante. A los 18 debuté en Radio El Mundo, cuando había orquestas estables en las radios. Ahí visité LV23, tuve el gusto de conocer a Tito Francia, una gran persona, voy a aprovechar para hacerle un homenaje con su famosa Zamba Azul, que está un poco olvidada, ya que no está dentro del repertorio de los folkloristas”.