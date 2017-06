Ramiro Zaragoza también dio su opinión con respecto al encuentro e la Corte con la Pampa y dijo “Lo que más me sorprende es como ha atacado el gobernador Verna a Mendoza cuando levanto el dedo y dijo ‘nos han robado un río’ a lo que respondió el gobernador Cornejo correctamente que no hemos robado nada, sino que tenemos que trabajar en conjunto para hacer más eficiente el uso de río, pero lo que más me llevo, es la agresividad con la que se ha manejado Verna frente a los ministros de la corte”.

Con respecto a la agresividad que menciona Zaragoza agregó que “Todas las posturas incluso la de los pueblo originarios también fue un poco agresiva a Mendoza”.

Además explicó que “Políticamente en vista de las elecciones creo que le sirve a La Pampa pero creo que esta corte ha demostrado ser muy madura y lo que espero como argentino, mendocino y alvearense es que la corte resuelva ratificando aquella sentencia anterior de que tenemos que regar primero las 75000 hectáreas los usuarios del río Atuel y si hacemos uso eficiente del recurso podemos de alguna manera arbitrar los medios para que La Pampa tenga su agua” aseguró.

A.M