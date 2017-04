Ramiro Zaragoza, habló sobre la suspensión de las obras de la ruta 188 por parte del jefe de gabinete, Marcos Peña.

Informó que se ha presentado un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante con pedido de sesión especial para tratar el tema y también sobre los dichos Marcos Peña de que no se encuentra resuelta la traza de la ruta Alvear-Malargüe.

“Primero manifestar nuestra preocupación por la paralización de las obras de la ruta pero lo que más nos preocupa es la falta de información que existe en la nación con respecto de la traza de la ruta, ya que si está resuelta hace mucho tiempo” Aseguró Zaragoza.

Además con respecto al presupuesto dijo “Yo no tengo la obligación de defender a Marcos Peña pero que la ruta 188 este en la agenda me parece que ya es una noticia que debe ser alentadora, hace 15 años no estaba en la agenda de ningún jefe de gabinete” concluyó.

A.M