Miguel ‘Quito’ Godoy fue anunciado como nuevo entrenador de Bowen, para ocupar el lugar de Freire cuando termine el Torneo Regional Amateur. A la espera de incorporarse a los entrenamientos para ponerse al tanto del plantel, el próximo DT del Naranja ya habló con el actual para ponerse al tanto de los jugadores que tendrá a disposición.

En diálogo con FM VIÑAS, Miguel Godoy habló sobre la nueva oportunidad de volver a dirigir a un equipo de Primera. «Se dio todo muy rápido debido a que Omar Freire ya había anunciado en el club que le quedaban dos partidos, que iba a dar un paso al costado y la predisposición del club por contar conmigo hizo que todo sea rápido», declaró el Quito, y agregó: «Yo también hablé con él y a partir de la semana que viene estaremos con los entrenamientos».

En cuanto al plantel, expresó: «Ahora están trabajando, pensando en el último partido del torneo que están disputando. Tengo algunos chicos conocidos en el plantel, que seguramente iremos charlando». Además, Godoy descartó que tenga refuerzos en mente: «En su momento vamos a ver todo el material que tiene la institución para saber si hace falta traer a alguien. Todavía no tengo nombres en mente, no me parce adecuado porque por ahí no es el puesto que se necesita».

En ese sentido, aseguró: «Lo primero que hice fue hablar con Omar y me dio un panorama bastante claro sobre lo que hay y lo que puede quedar. En base a eso más lo que vea en los primeros entrenamientos, voy a tomar decisiones, pero primero quiero interiorizarme con la gente del club, porque se que hay chicos interesantes y me gustaría verlos».

Por último, opinó sobre la Liga Alvearense que se viene y sus expectativas. «Se de los jugadores que hay en distintos clubes, nos conocemos entre todos. En Argentino es un lugar en el que están trabajando bien y ha jerarquizado la Liga», opinó. Asimismo, dijo que quieren ser candidatos: «Siempre le apunto a lo más alto. Iremos de a poco, pero la idea es competir con esos equipos que se han reforzado bien y apuntan a un objetivo mayor, como es el caso de Argentino».

•L.A.