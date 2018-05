El Intendente hablo acerca del video del Diputado Mastruk y comento que hay datos que no son certeros.

“Atrás de esto hay una movida política del Kirchnerismo, de sectores de la oposición y sindicatos, y nosotros la vamos a aislar,” expuso el Intendente.

Marcolini manifestó que para que Alvear crezca, y tenga perspectivas de mediano y largo plazo, se necesitan caminos institucionales y previsibilidad y no ser un departamento que solo genera quejas, sino que tiene una perspectiva de ser parte de una provincia y en ese contexto discutir políticas de desarrollo.

“Hay falta de estrategia de previsibilidad”, explico el Intendente. En comparación con Chile, Mendoza no puede ingresar con los vinos en Colombia ya que paga un arancel del 16 % mientras que Chile no abona arancel. México consume 12.000.000 de kg de ciruela desecada y Mendoza no puede ingresar a dicho mercado ya que debe abonar un arancel 15 % y mientras que Chile no paga ningún tipo de arancel.

“Quiero liderar un proceso de desarrollo que ponga a General Alvear en una instancia de crecimiento sostenido. Hemos cerrado convenio por 400 viviendas, las cuales tienen un plazo de finalización de obra en noviembre del 2019 y es con instituciones intermedias nuestras que tienen el terreno y los beneficiarios”, concluyó Marcolini.

El 23 de mayo se hará una convocatoria a organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, entidades intermedias y clubes deportivos, con el fin de buscar una metodología de reuniones que pueda terminar en el segundo trimestre con un documento único de gran consenso.

A.E