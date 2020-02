Un antiguo conflicto entre Mendoza y La Pampa por regalías repartidas incorrectamente entre ambas provincias provenientes de la generación del complejo hidroeléctrico Nihuiles (centrales I, II y III) podría intensificarse en breve. El Gobierno tiene dos alternativas para avanzar con el reclamo: esperar la resolución del Poder Ejecutivo o, ya agotada esa instancia, acudir directamente a la Corte Suprema de la Nación.

Como fue explicado previamente, solo en el caso Mendoza-La Pampa ocurre que el 5% de las regalías provenientes de la generación de energía es repartida en partes iguales, por un decreto que data de la presidencia de facto de Agustín Lanusse en 1973. Así, para los Nihuiles no se considera el criterio de la «fuente», sino el de «río», por lo que los montos son distribuidos entre las dos juridicciones por donde pasa el Atuel.

El último paso administrativo fue dado en octubre de 2019, cuando Fiscalía de Estado y Asesoría de Gobierno pidieron un «pronto despacho» al Poder Ejecutivo Nacional para liquidar la diferencia adeudada a Mendoza desde 1973, más los perjuicios que tuvo la provincia por no recibir ese dinero en todo ese tiempo.

En esa ocasión, se solicitó que, tras el dictamen de la Procuración del Tesoro de 2016 que reconocía la posición de Mendoza, se revocara el decreto de Lanusse. El plazo de respuesta ya se venció, por lo que el siguiente movimiento quedaría en manos del gobernador Rodolfo Suarez.

«Al no haber respuesta, tenemos la facultad legal de interpretarlo como una denegatoria tácita. En ese caso, queda cerrada la instancia administrativa y podemos ir directamente a la vía judicial. El Gobernador tiene la potestad de decidir si va inmediatamente a la Justicia o si insiste o espera un poco más al Ejecutivo», explicaron desde Fiscalía de Estado.

Como la Corte solo reconoce como representante de Mendoza al jefe del Estado, únicamente Suarez puede avanzar ante el máximo tribunal para buscar el resarcimiento por las regalías mal repartidas. En todos los casos similares del país, la CSJ se resolvió a favor del «criterio de fuente», de manera tal que las posibilidades de una sentencia «pro-Mendoza» son altas.

El jueves próximo se realizará una nueva reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). Si bien este conflicto no es un tema de decisión del organismo y formalmente la Provincia no tendría que pasar el reclamo por este espacio, no se descarta que haya planteos al respecto luego de que La Pampa ampliara su denuncia por la construcción de Portezuelo del Viento.

Fuente: Sitio Andino / A.C.