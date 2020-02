La elección de las nuevas autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), que a partir del próximo 7 de marzo estará presidida por José Zuccardi, destapó un fuerte cruce con Bodegas de Argentina que este lunes emitió un duro comunicado criticando a la corporación y su forma de asignar recursos. Por su parte el próximo presidente de Coviar, salió al cruce diciendo que el comunicado miente y que lo que se pretende es una mayor concentración de la industria vitivinícola.

En el escrito, que además de Bodegas de Argentina es avalado por el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este y de Neuquén, se destaca: «nuestro rechazo a la forma en que se eligieron ayer nuevas autoridades en reunión de directorio de COVIAR, siendo que éstas no responden al pedido de renovación planteado y representan exclusivamente a estos mismos sectores cuyo proceder cuestionamos. Creemos que el nuevo triunvirato de autoridades, a la cual se agrega una vicepresidencia tercera de dudosa legalidad, choca de lleno con nuestros reclamos, que lamentablemente no tuvieron eco dentro del pequeño grupo de personas que hace años manejan la institución a su discreción».

Para reforzar, aún más las serias diferencias que los distancian, Patricia Ortíz, presidente a Bodegas de Argentina, remarcó que la Coviar no sólo fracasó con el anterior Plan Estratégico Vitivinícola, sino que busca reeditarlo sin revisar lo que se hizo mal.

«La Coviar nació para administrar el plan estratégico vitivinícola y los recursos debían ir a 3 ejes: el mercado interno, el externo y a los productores. La Coviar no es para hacer política, sino para administrar los fondos y que se cumpla el plan estratégico y fracasó en todos sus ejes, y quieren sacar otro para que siga funcionando la Coviar, no hay seriedad en esto. El anterior fue un fracaso, los pequeños productores están peores que hace 15 años y eso no fue por la macroeconomía», resaltó Ortíz.

También cuestionó que «se usa sólo el 25% de los ingresos de la Coviar para la promoción del vino en el exterior» y se usa «$8 millones en una agencia en Buenos Aires para la promoción de la Coviar, no sé para qué, porque hay intereses para que la Coviar sea la voz de la vitivinicultura, se gastan recursos que no son para lo que fue creada», resaltó y adelantó que en virtud a estas diferencias no asistirán al ya tradicional desayuno que organiza la Coviar el mismo sábado 7 cuando se realice la Fiesta Nacional de la Vendimia .

«El comunicado miente»

Por su parte, el nuevo presidente de la Coviar, -asume el 7 de marzo en el desayuno de esa corporación- José Zuccardi resaltó que el comunicado «miente, tiene inexactitudes y sugiere una serie de cosas de mala manera».

«Lo que se discute no es si Zuccardi está bien o mal, lo que se discute es un esquema de poder de la vitivinicultura, acá hay un intento de mayor concentración. Lo que pasa es que una mesa diversa como la de la Coviar, donde hay 13 instituciones de todo el país, es incómoda», retrucó Zuccardi y amplió: «cuando tenemos el problema del precio muy bajo de la uva que está socavando la base de la vitivinicultura, esto es más una camarilla, de gente rentada, y del lobismo que se ha sumado a la actividad».

El bodeguero salió también al cruce de la negativa de los referentes de Bodegas de Argentina a asistir al tradicional desayuno de Coviar,

«El desayuno de Coviar se ha nutrido siempre de todo el sector vitivinícola. Si ellos deciden levantarse de la mesa, pagarán los costos necesarios. Yo creo que es necesario una vitivinicultura amplia, de muchos jugadores. Si quieren convertir a la vitivinicultura a la participación de 4 o 5 están errados» señaló Zuccardi.

El nuevo titular de Coviar negó que la política partidaria se entrometa en esa corporación: «Las reuniones no son políticas, es política vitivinícola. Ellos están rompiendo la mesa en donde se pueden hacer cosas para todo el sector», remarcó y adelantó que trabajará para que exista el consenso.

Fuente: Diario Uno / A.C.