El proyecto de Hierro Indio consta de 4 etapas: Prospección, exploración, explotación y cierre de mina. En la etapa de extracción se utilizaría el método de imantación y no se utilizarán químicos durante la etapa de exploración y el uso de agua será mínimo. Desde la Dirección de Gestión Ambiental de General Alvear explicaron la postura del dictamen sectorial emanado y saldaron dudas generadas en torno al proyecto minero.

Carlos Pía, Director de Gestión Ambiental, expresó en diálogo con F.M. Viñas que esta etapa “conlleva distintas actividades: Una consiste en trabajar de manera externa sin tocar la parte de perforaciones. Y la perforación implica un impacto en el medio ambiente. Son varias las perforaciones que se realizarán en el lugar. Lo que se busca es determinar la cantidad de material que tiene los yacimientos, la Ley que tiene significa el porcentaje de mineral que hay en la roca”.

“Es una mina de alta ley, hay gran cantidad de hierro en la roca. Desde el punto de vista legal hay algunos aspectos que se han ido resolviendo, uno es el respecto al artículo 5 de la ley 7722 donde se exige garantizar la participación de los Municipios de las cuencas hídricas. Para cada proceso o etapas del proyecto la ley establece una nueva evaluación ambiental”, explicó Pía.

“La etapa de exploración se llama ‘geofísica’ que es ‘gravimétrica’ y ‘magnetométrica’ y la etapa 2 es exploración superficial y sondeo. No se tenía ubicado donde estaban los glaciares en el Río Atuel. Una vez que se realicen las organizaciones correspondientes de todos los organismos, se genera un dictamen que ha pasado a la legislatura y será aprobado de acuerdo a los que establece el artículo 3 de la ley 7722” agregó Pía.

-¿Hay objeciones a la primera etapa de exploración?

“Son observaciones, y se realizan en relación a los nombres de los arroyos, a la cantidad de puesteros, al sistema de medición o muestreo de aguas superficiales o subterráneas”.

-Si hay voladuras ¿Hay peligro de que metales pesados caigan?

“Hay que evaluarlo, no se sabe el tamaño del emprendimiento. Por supuesto que tienen que realizar voladuras para la extracción de materiales. Se habla de 100 toneladas por día. Al no estar determinado el volumen del emprendimiento no se sabe cuánto se va a explotar. Después de la exploración se empieza a desarrollar el proceso de explotación donde se define el tamaño de la mina, el volumen, el tipo de ley y ahí se determina la continuidad o no”.

¿Qué dice la ley 7722?

LEY 7722- ARTÍCULO 5°: “La autoridad de aplicación garantizará, en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo, debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios”.

LEY 7722-ARTÍCULO 3°: “Para los proyectos de minería metalífera obtenidos a cualquier método extractivo para las fases de cateos, prospección, exploración, explotación, o industrialización, la DIA debe ser ratificada por ley. Los informes sectoriales municipales, del Departamento General de Irrigación y de otros Organismos Autárquicos son de carácter necesario, y se deberá incluir una manifestación específica de impacto ambiental sobre los recursos hídricos conforme al artículo 30 de la Ley 5961”.

R.B. (F.M. Viñas).