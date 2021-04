La vacunación anti covid-19 para los adultos mayores en nuestro departamento se realiza únicamente en el Hospital Enfermeros Argentinos. Desde el Bloque Frente de Todos proponen descentralizar el operativo de vacunación.

En diálogo con F.M. VIÑAS el concejal Ariel Andrés explicó su propuesta para llevar la vacunación a los demás distritos y que los adultos no tengan que trasladarse hasta Ciudad: «Tenemos que ver la posibilidad de que más vacunas, o sea las mismas vacunas que tenemos en Alvear, no que vengan todos al vacunatorio central del hospital si no que se puedan vacunar en todos distritos o los centros de salud».

El concejal plantea está propuesta con el objetivo de continuar con los cuidados hacía nuestros adultos mayores ya que son el rango de edad más vulnerables antes está pandemia «sobre todo para que nuestros adultos mayores se queden en su lugar, vayan al centro de salud más cercano o a dónde se disponga en los distritos y que sea ahí y no vengan todos acá a Alvear y que una vez por todas las vacunas que llegan a Alvear no se queden demoradas en las heladeras, en los frezzer que tenemos en nuestro departamento y que realmente sean utilizadas por todos que no estén esperando a ser colocadas».

La segunda ola ya está instalada y los casos aumentan a diario junto con los fallecimientos: «Está segunda ola va estar generar complicaciones y algunos ya pronostican que va a ser peor de lo que hemos vivido el año pasado pero confiamos en que el gobierno nacional».

En otro orden de temas, desde el bloque PJ se presentó un proyecto en el HCD, hacia la Dirección General de Escuelas, para que se respete la paritaria y tenga un piso del 34%: «Sabemos que el año pasado no hubo aumento a los docentes por lo que el poder adquisitivo que se ha perdido es mucho».