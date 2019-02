Un conjunto de proyectos que apuntarán a propicias el acceso al agua, lograr un mayor valor agregado a la producción regional, entre otros temas, serán objeto de un acuerdo entre el INTA , la Federación Agraria Argentina y ProHuerta en la región de Mendoza-San Juan.

De la firma de acuerdo participaran el consejo regional Mendoza-San juan, el secretario gremial de la Federación Agraria Argentina, Orlando Marino y el secretario de Juventud, Emmanuel Pérez, el Director Regional José Gudiño y el encargado de la regional Miguel Pérez para la realización de un trabajo articulado entre FAA-INTA para los PROYECTOS ESPECIALES 2019 del programa ProHuerta.

Para este año INTA, mediante su programa ProHuerta, en conjunto con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación abrieron sus inscripciones los proyectos especiales 2019.

Tienen como objetivo el desarrollo de actividades, la ejecución de obras y adquisición de equipamiento para mejorar la calidad de vida y garantizar derechos de comunidades rurales y periurbanas de todo el país. Familias y grupos de productores/as participan en propuestas para acceder a derechos básicos, dar valor agregado a su producción y fortalecer circuitos cortos de comercialización.

En los proyectos participan grupos, organizaciones en asociación con las unidades del INTA. Están orientados a pequeños productores, minifundistas, campesinos, colonos, inmigrantes, pueblos originarios indígenas, puesteros, crianceros, banquineros, feriantes, pescadores artesanales, artesanos rurales y agricultores familiares de las distintas regiones argentinas.

Podrán postularse nuevos proyectos desde el 05 de febrero hasta el 15 de marzo. Las propuestas deben enmarcarse en las líneas temáticas habilitadas y presentarse a través de las unidades y centros regionales del INTA. La responsabilidad de su ejecución y administración estará a cargo de los referentes institucionales del INTA involucrados.

Se priorizarán proyectos de la línea temática acceso al agua para uso integral, y aquellos en los que sean protagonistas mujeres, jóvenes y población originaria.

IMPORTANTE: debe tenerse en cuenta que proyectos de acceso al agua vinculados a la construcción de cisternas de placa deben presentar las propuestas a través del “Programa Especial de Cisternas Rurales” cuya convocatoria tiene por objetivo cubrir dichas demandas.

Líneas temáticas

Los ejes temáticos estratégicos definidos por el ProHuerta para la presentación de proyectos son:

• Acceso al agua para uso integral: incluye captación y conducción de agua para sus distintos usos.

• Valor agregado en origen: adquisición de insumos, infraestructura y/o herramientas para agregar valor a la producción.

• Fortalecimiento de espacios y canales de comercialización: se podrá destinar la inversión a los diferentes aspectos de la comercialización, como la presentación de productos, el acopio, distribución, logística, marketing, aspectos legales y puntos de venta, entre otros.

• Producción frutícola y hortícola para la venta de excedentes: insumos y/o herramientas para mejorar las producciones, incluyendo aspectos relativos al riego y su respectiva tecnificación.

• Granja con fines comerciales: provisión de insumos para la fabricación de alimento balanceado, reposición de animales, control de enfermedades, acondicionamiento de establecimientos.

• Producción pecuaria para la inclusión comercial: fortalecimiento de la producción, adquisición de insumos y herramientas necesarias.

• Cultivos locales: mejoramiento de las producciones, el sistema producción de semillas, métodos de reproducción y manejo, cosecha y conservación.

• Energías renovables: inversión para resolver problemas/déficit energético.

• Comunicación: gestión de medios comunitarios, producción de contenidos, instalación de VHF o FM, formación y capacitación.

Presentación preliminar de ideas y propuestas de organizaciones de productores:

Los socios de Federación Agraria interesados en presentarse a la convocatoria de Proyectos Especiales 2019, podrán presentar sus ideas preliminares para la elaboración de un proyecto, desde el 16 de enero hasta el 15 de febrero.

Deberán el contexto socio-productivo de los integrantes que serán parte de la propuesta y presentar la idea preliminar del proyecto.

De esta manera, el INTA a través de sus equipos de extensión, brinda un mayor acercamiento y compromiso con las organizaciones de la Agricultura Familiar y Economía Social para cubrir las demandas territoriales.

Rubros financiados

– Equipamiento.

– Servicios (de maquinaria, traslado, etc.).

– Gastos operativos (viáticos, combustibles y lubricantes, capacitaciones, viandas, material de librería).

– Insumos.

– No serán financiados tractores, motocargas, ni cualquier otro vehículo autopropulsado.

– No se financiará la construcción de infraestructura productiva (galpones, sala de elaboración, mataderos, salones comunitarios, etc.) de cero, ni servicios de “Mano de obra” para la construcción/reparación de infraestructuras

