Este viernes a partir de las 19hs productores autoconvocados invitan a los regantes a una reunión que se realizará en el Concejo Deliberante con el fin de abordar dos temas importantes como el faltante de agua en el oasis sur, el caudal enviado a La Pampa y el trasvase del río Grande al Atuel. Para abordar dichas temáticas estará presente el Ingeniero Martín Garbuio.

En diálogo con F.M. Viñas, el productor Manuel Pérez explicó: ‘Son tres temas puntuales dobre los que disertará el ingeniero Garbuio por lo que invitamos a los productores a participar porque es importante tratar estos temas que generan gran preocupación‘, y sobre uno de los item a desarrollar señaló: ‘Cederle agua a La Pampa es grave porque Mendoza no tiene esa cantidad para pasarle y no sabemos de dónde vamos a sacar ese caudal que dispuso la Corte Suprema de Justicia‘.

‘Tenemos que exigir que se haga el trasvase para poder cumplir con el fallo de la Corte porque de lo contrario el oasis sur va a desaparecer‘, subrayó, y en la misma línea resaltó: ‘Hay muchos que creen que hasta que no se hagan las obras no se va a enviar agua a La Pampa y no es así porque la vecina provincia está pidiendo ya el caudal que estableció la Corte‘.

Respecto al acuerdo firmado en 1995 por el gobernador mendocino Rodolfo Gabrielli y el pampeano Carlos Verna donde desde Punta del Agua se le envía agua mineral ‘cuyas regalías nunca se vieron porque los pampeanos nunca abonaron por el recurso que se les está enviando a las zonas de Santa Isabel y Algarrobo del Águila‘, agregó.

Finalmente consignó que ‘habrá que tomar medidas al respecto para defender a la producción local porque de no dar pelea nuestro oasis va a desaparecer‘, insistió Pérez.