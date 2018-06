En el día de ayer, cerca del mediodía, un grupo de agricultores y regantes, a partir de la reunión que se realizó en el concejo deliberante la semana pasada, decidieron ir hasta el Departamento General de Irrigación y exigirle al Ingeniero Mario Barbieri, que explicite cuál es la posición respecto a la fractura hidráulica.

“Lo que ha dicho Barbieri es que él garantiza de que no se entregará ni una gota de agua de la Cuenca del Atuel y siempre lo que ha estado diciendo los medios pero cuando se le solicita que la subdelegación o el mismo en persona haga una declaración diciendo cuál es la posición de ellos frente a la fractura hidráulica no quiso. Entonces dijo; si lo que le están solicitando los regantes de sacarlo del cargo, entonces me parece que eso manifiesta una posición de la subdelegación”, explico Pilar Castilla.

La ley 6405de administración de hijuelas, canales y desagües, dice que sí se reúne el 20% de la firma de los regantes, se puede pedir una asamblea extraordinaria. En esa asamblea se puede tratar la temática que se considera que es urgente por eso sería extraordinaria, por eso lo que se está planteando hacer una asamblea extraordinaria de las inspecciones de cause para exigir que no se avance con la fractura hidráulica. Pero esto sería una cuestión propia de los regantes y de reunión asamblea

“Me parece que lo más importante aquí es escuchar cuál es la posición de Barbieri, que siempre nos pareció que estaba entre un Sí, un no y un veremos y la impresión que da a partir de qué dijo que no van a escribir nada porque ya lo han dicho y por lo tanto no lo van escribir, es como que está cuidando a su cargo. Nosotros tenemos un plan de acción, que es a partir de mañana estaremos en las rutas y esto va a ser a nivel provincial. Toda la provincia va a estar movilizada y toda la provincia a la orilla de la ruta desde la ruta 40 en el caso de Valle de Uco y luego aquí en la 143 y la 188 hasta el norte de la provincia y Lavalle estarán en la ruta que conduce a San Juan”, concluso Castilla.

Los cortes en Alvear serán a partir de las 14:00 horas en los puntos tradicionales que serían 3, pero si algún grupo de productores o ciudadanos o agricultores quieren reunirse en otro lugar también pueden hacerlos.

Desde la Asamblea del Pueblo, se han planteado realizar cortes en calle 25, la calle O y la Olla.

Los cortes serán informativos y se ha elaborado una documentación que se entregará en toda la provincia. Éste es un documento unificado por todas las asambleas y organizaciones de la provincia, por lo que cualquiera la que circula hoy miercoles 20 de junio por la provincias de Sur a Norte se encontrará con el mismo reclamo que es la aprobación y el tratamiento de la ley que presentó e hizo suya el Diputado Gustavo Majstruk y que prohíbe la fractura hidráulica en toda la provincia Mendoza.

A.E