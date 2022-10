José Molina, en Salto en Largo U18, obtuvo Medalla de Bronce, siendo el punto más destacado durante las últimas horas en los Juegos Evita.

General Alvear obtuvo su primera medalla en los Juegos Evita, gracias a la actuación en Salto en Largo U18, de José Molina.

Además la Sub 17 de Básquet Femenino le ganó a Chaco por 79 a 33. En Skateboarding, Benjamín Anta y Fausto Barzola clasificaron a la semifinal del día jueves. En Ajedrez, la Sub 16 le ganó 3 a 2 a Chaco y 4 a 1 a Misiones, la Sub 14 cayó 3,5 a 1,5 ante San Luis pero se recuperó y le ganó 4 a 2 a La Pampa.

Hoy compite Gimnasia Artística y Gimnasia Rítmica, también lo hará el Básquet Femenino y el Ajedrez.