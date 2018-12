El Ejecutivo presentó su proyecto de cálculo de gastos que consiste en $891 millones para invertir en Obras Públicas, subsidios y funcionamiento municipal. Y luego de varias semanas de estudio y análisis, el Concejo Deliberante ayer en Sesión Especial aprobó el Presupuesto 2019. Con 6 votos a favor de los Concejales integrantes de los Bloque U.C.R y PRO. y 4 votos en contra por parte de los ediles del Bloque PJ.

La Presidente del HCD, Nancy Vinnitchenko finalizada la sesión expresó: “Consideramos que es un presupuesto equilibrado y tiene todo lo necesario para que el Intendente pueda gobernar tranquilo el próximo ejercicio. En este presupuesto se proyecta trabajar en edificios escolares, importantes obras de cloacas como en Alvear Oeste, y la plaza del distrito que se realizará con mano de obra y capitales municipales”.

Desde el Bloque PRO, su presidente el Concejal Sebastián Martinez Baron explicó que “Estudiamos el Presupuesto 2019 y entendimos que es razonable y estuvimos de acuerdo en la aprobación. Y en particular luchamos para que sea incorporada una partida especial de 3 millones de pesos destinados al “Fondo para la Vivienda”, un proyecto de nuestra autoría que fue aprobado por el Concejo para que se pueda empezar a urbanizar desde la comuna”.

Sobre el Presupuesto, el jefe comunal informó que: “El presupuesto contempla un aumento del 23 %, tal como se ha establecido a nivel nacional en recursos y como la ha tomado la provincia, esto es para que no nos veamos perjudicados, esto es importante porque hay un esfuerzo de todos los funcionarios y de los empleados, por ejemplo este es un municipio que presta el servicio de recolección de residuos todos los días en Ciudad y los Distritos, y dos días en la zona rural, eso tiene un costo de más de 4 millones de pesos mensualmente, frente a un recurso de más de 800 mil pesos que ingresa al municipio. Es importante que todos sepamos del esfuerzo que hacemos para mantener la calidad de este servicio, de los camiones, de los empleados con la ropa adecuada y que este este municipio vive de la coparticipación. Quiero destacar que este presupuesto es sin endeudamiento, con una obra pública que será el eje de esta gestión para darle respuesta a la gente, en términos de asfalto, alcantarillas, plazas, alumbrado público, etc. También está incorporado a este presupuesto la Policía de Tránsito Alvear”.

Desde el Bloque PJ, Myrna Osorio reflejó: “No acompañamos este presupuesto ya que solicitábamos más tiempo para debatirlo. Habíamos pedido que los delegados distritales estuvieran para verificar si estaban contemplados los distritos en el Presupuesto. Se consigna en el Presupuesto más de $110 millones de financiamiento, cuando consultamos sobre las fuentes y las desconocen por ende no podíamos apoyar suposiciones. Inflaron y dibujaron el Presupuesto, no sabemos de dónde vamos a obtener los recursos. No entendemos qué visión está teniendo el Ejecutivo como desarrollo departamental, es una cifra grande para lo que intentaron explicar. De todos modos se imprime mucho en publicidad y contratación de terceros y en contraposición en áreas importantes no se destinan ni un millón de pesos”.

Plan de Obras Públicas 2019

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN : Compra de materiales para las diferentes obras de construcción y la ejecución de bases y sub-bases de las calles para su posterior asfaltado.

: Compra de materiales para las diferentes obras de construcción y la ejecución de bases y sub-bases de las calles para su posterior asfaltado. MATERIALES PARA ASFALTADO PÚBLICO : Adquisición de materiales para bacheo y asfaltado de aquellas calles que se encuentren en condiciones de asfaltar luego del trabajo de base y sub-base.

: Adquisición de materiales para bacheo y asfaltado de aquellas calles que se encuentren en condiciones de asfaltar luego del trabajo de base y sub-base. OBRAS MENORES : Conservación y otras obras que surgen por el propio crecimiento de la ciudad, como puentes de calles, cisternas de riego, mantenimiento del edificio municipal, impermeabilización de techos, arreglos de plazas y espacios verdes.

: Conservación y otras obras que surgen por el propio crecimiento de la ciudad, como puentes de calles, cisternas de riego, mantenimiento del edificio municipal, impermeabilización de techos, arreglos de plazas y espacios verdes. CONSTRUCCIÓN DE PUENTES, COLECTORES PLUVIALES, CUNETAS Y CORDONES: Ejecución de obras de impermeabilización de cunetas, puentes y cordones de los frentistas que adhieran al programa creado por ordenanza.

Ejecución de obras de impermeabilización de cunetas, puentes y cordones de los frentistas que adhieran al programa creado por ordenanza. OBRA DE CONTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE GALPONES ES FÁBRICA SPAT: En el mismo se realizará la adecuación de un salón para la Policía Municipal. Se prevé la reparación de los techos, pisos, mampostería, puertas y portones nuevos y viejos, patio de accesos de camiones, instalación eléctrica, sub estación, iluminación de garajes, talleres, oficinas y baños-

En el mismo se realizará la adecuación de un salón para la Policía Municipal. Se prevé la reparación de los techos, pisos, mampostería, puertas y portones nuevos y viejos, patio de accesos de camiones, instalación eléctrica, sub estación, iluminación de garajes, talleres, oficinas y baños- OBRAS DE MEJORAMIENTO URBANÍSTICO : Construcción de rampas, parrillas, alcantarillas en las áreas de asfalto nuevo y la jerarquización de pase, espacios verdes, plazoletas y espacios religiosos.

: Construcción de rampas, parrillas, alcantarillas en las áreas de asfalto nuevo y la jerarquización de pase, espacios verdes, plazoletas y espacios religiosos. EXTENSIÓN RED DE CLOACAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: Red cloacal en B° San Carlos y convenios vecinales.

Red cloacal en B° San Carlos y convenios vecinales. EXTENSIÓN RED AGUA POTABLE / MATERIALES Y MANO DE OBRA : Comprende las mejoras en las plantas de tratamiento de agua potable. En Red de San Pedro del Atuel, El Ceibo, La Marzolina, recuperación de las perforaciones de calle 7 y O.

: Comprende las mejoras en las plantas de tratamiento de agua potable. En Red de San Pedro del Atuel, El Ceibo, La Marzolina, recuperación de las perforaciones de calle 7 y O. RED CLOACAL EN ALVEAR OESTE.

REMODELACIÓN PLAZA ALVEAR OESTE: Refacción de veredas internas, luminarias, bancos y mejoras en el arbolado.

Refacción de veredas internas, luminarias, bancos y mejoras en el arbolado. BARRIO RODRIGUEZ: Urbanización.

Urbanización. SAN PEDRO DEL ATUEL: PLAYÓN DEPORTIVO

PLAYÓN DEPORTIVO AERÓDROMO MUNICIPAL: Repavimentación de la pista con micro aglomerado caliente con la incorporación de pimeros AM30 y demarcación reglamentaria.

Repavimentación de la pista con micro aglomerado caliente con la incorporación de pimeros AM30 y demarcación reglamentaria. PASEO DE LOS ARTESANOS : Obras para facilitar la circulación peatonal de los artesanos y público dentro del paseo, delimitando el tránsito vehicular en el tramo de localización.

: Obras para facilitar la circulación peatonal de los artesanos y público dentro del paseo, delimitando el tránsito vehicular en el tramo de localización. LAGUNA “EL TRAPAL”: Protección de laguna, flora y fauna. Construcción de veredines internos para la circulación peatonal, recuperación del entorno humedal y construcción de grupo sanitario.

Protección de laguna, flora y fauna. Construcción de veredines internos para la circulación peatonal, recuperación del entorno humedal y construcción de grupo sanitario. EX BODEGA FARAÓN: Construcción de sala multimedial. Adecuación para la instalación de un restaurant. Adecuación y seguridad en las piletas de fermentación continua para la circulación de visitantes. Vidriado de un piso de la pileta, adecuando el lugar a un salón de recepción y Wine bar. Instalación de ascensor.

Construcción de sala multimedial. Adecuación para la instalación de un restaurant. Adecuación y seguridad en las piletas de fermentación continua para la circulación de visitantes. Vidriado de un piso de la pileta, adecuando el lugar a un salón de recepción y Wine bar. Instalación de ascensor. REFACCIÓN CASA SALONIA

AUTODROMO Y COSTA DEL RÍO ATUEL

CANCHA DE HOCKEY

UGACOOP: Campus

IES SALVADOR CALAFAT.

ESCUELA ARTÍSTICA ALBERTO WILLIAMS

CADA DE GENDARMERÍA

ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL

CAMBIO DE LUMINARIAS PÚBLICAS POR TECNOLOGÍA LED.

F.B.