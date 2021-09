A los hechos de inseguridad se suman los actos vandálicos, mediante los cuales inadaptados atentan contra instituciones, bienes y espacios públicos o privados sin motivo alguno pero que generan gran perjuicio.

La comunidad educativa de la Escuela ‘José Hernández’ de Bowen, fue blanco de la acción de un grupo de infradotados quienes en horas de la noche del pasado domingo arrojaron piedras contra los vidrios de tres aulas ubicadas en el lateral del establecimiento sobre calle Mitre.

El lamentable episodio, que no es el primero que sufre la institución, ocurrió luego de que se desarrollara el evento ‘60 años de recuerdos y emociones‘ en las instalaciones del edificio.

Además, en las últimas horas la Delegación Municipal de Real del Padre comunicó dos sucesos de similares características ocurridos en la Plaza San Martín y llamativamente en el Cementerio del lugar.

«Gran indignación genera ver como gente sin escrúpulos comete este tipo daños. Solicitamos encarecidamente a la comunidad que reflexionen y nos ayuden a cuidar los espacios públicos, denunciando si ven algo extraño«, señalaron desde la Delegación.

Cabe recordar que en horas de la madrugada del jueves próximo pasado, un grupo compuesto por seis personas destruyó haciendo uso de una gomera siete luminarias led de 100 watts nuevas que habían sido colocadas hace una semana en calle Libertad, entre calles Chacabuco y 9 de Julio. El valor de los daños supera los $70 mil.

Fue alrededor de las 3:00hs según el testimonio de algunos vecinos del lugar que observaron como impunemente cuatro chicos jóvenes y dos mujeres se divertían dañando las luminarias que son de bien público y que fueron colocadas para mejorar el alumbrado en una de las vías más transitadas de la Ciudad.

Miguel Solá, Coordinador Municipal en el Barrio San Carlos, repudió los hechos y en diálogo con F.M. VIÑAS indicó: ‘Sentimos una sensación de impotencia y tristeza porque se viene trabajando para mejorar el servicio de alumbrado y estas cosas no deberían suceder. Fue cerca de las 3 am cuando un vecino me comunicó lo que estaba sucediendo por lo que llamamos al 911 pero llegamos tarde porque ya se habían ido‘.

Finalmente, el edificio del Instituto San Antonio fue pintado por desconocidos entre las 21hs y las 21:30hs del pasado martes 14 de septiembre.

Las autoridades del establecimiento de educación privada concurrieron al mismo a la mañana siguiente y se encontraron con que desconocidos habían arrojado pintura contra las paredes del frente del edificio. El hecho está siendo investigado para determinar quiénes fueron los autores.