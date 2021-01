Debido al incremento de las cuotas acorde al índice UVA, el aumento ha sido muy elevado en el monto a pagar por los vecinos, provocando que el originario plan de vivienda accesible y social, sea muy difícil de costear por los propietarios. Ante el reclamo de los vecinos, un diputado solicitó que se congelen las cuotas en 2021 acorde a lo establecido en enero de 2020.

Durante la pandemia se dictaron algunas medidas que buscaban paliar un poco la situación de algunos ciudadanos, respecto a algunas obligaciones como el congelamiento en las tarifas de los servicios, en los alquileres, créditos UVA entre otros. Pero hubo otras cuestiones que no fueron resultas, como es el caso de las cuotas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Según reclaman un comunicado de los vecinos en contra del aumento, en Mendoza poca notoriedad se le ha dado al tema de las cuotas de las casas del IPV, reajustadas por el indice UVA; lo que transformó el originario sistema de una vivienda accesible y social, en un sistema perverso y confiscatorio. El índice de actualización UVA incrementa considerablemente las cuotas en relación al ingreso del grupo familiar.

Por ello, acudieron a Mario Vadillo, Diputado provincial por el bloque “Ciudadanos por Mendoza”, quien se ha reunido con vecinos del Bº Sucend y Zahir, y comentó: «Solicité al Instituto Provincial de la Vivienda, la prórroga de la resolución 478/ 20, para que durante todo el período 2021 se congelen las cuotas, de acuerdo al índice establecido en enero 2020, hasta tanto continúe la pandemia y la falta de actualización de ingresos de muchos mendocinos».

Ante este incremento, que no es costeable por todas las familias, el caso de los ya adjudicados es diferente debido a que, de no pagar, pueden ser desadjudicados: “El IPV y el Gobierno Provincial deben velar por la protección de la vivienda, debiendo garantizar que los adjudicatarios no pierdan sus hogares, o incurran en deudas impagables”.

Este comunicado continúa: “La situación generada por la pandemia Covid-19 continúa y miles de adjudicatarios se siguen viendo gravemente afectados, por no haber percibido aumentos en sus salarios o incluso otros en peor situación han perdido sus fuentes de trabajo, y por consiguiente no tienen ingresos para afrontar el pago actualizado por un índice por demás gravoso”.

En la nota remitida al IPV, el diputado Vadillo solicita que se dicten otras medidas, y relata: “se debe modificar el indice UVA utilizado, teniendo que ser reemplazado por uno que garantice la no afectación de mas del 20% de los ingresos del grupo familiar; reestableciendo la naturaleza de éste crédito social, que se ha transformado en una operatoria totalmente comercial que tergiversa y modifica el espíritu de los planes de vivienda sociales, como solución para un problema habitacional», concluye el legislador.