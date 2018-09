Como ya es habitual, todos los lunes, se reunió la Comisión de Educación y en este caso fue mediante un pedido del Rectorado del Instituto San Antonio, docentes y alumnos del Ies 9-007 Salvador Calafat, quienes se acercaron para hablar con los concejales del Honorable Concejo Deliberante sobre la problemática que atraviesa la educación a nivel país y que tiene que ver con la normativa llevada a cabo por el oficialismo que habla sobre carreras prioritarias.

Desde las diferentes instituciones educativas están solicitando algunas líneas de acción por parte de los concejales.

Esto se debe a que el Instituto San Antonio ha enviado dos notas al Director General de Escuelas pidiéndole una audiencia y aún no han sido contestadas.

Desde el bloque del PJ-FPV se comprometieron tomar las riendas de esta problemática que atraviesan éstas instituciones de nivel terciario, y se reunirán con el Intendente Walther Marcolini para que esta situación se viabilice lo más rápido posible ya que esta medida tomada por el Gobierno sobre carreras prioritarias afecta al Instituto San Antonio donde justamente la carreras de nivel inicial no está comprendida como carrera prioritaria.

Esto trae consigo la quita del subsidio, pero en la reunión también se manifestó que también aquellas carreras que si son consideradas prioritarias, también sufriría una reducción del aporte lo cual también imposibilita mantener la cuota y en muchos casos pagarla.

“Si bien desde las instituciones comprenden que no es lo mismo mantener una matrícula de 4, 5 o 10 chicos en Alvear, que mantener una matrícula de 10 chicos en Godoy Cruz, en Guaymallén, en Las Heras, yo creo que en realidad no creo que les cueste comprender, yo creo que no lo quieren ver porque toman a la educación no como un derecho que debe garantizar el Estado en cada uno de los lugares de la provincia del territorio argentino y en su extensión sino como un servicio y que pueden acceder algunos pocos”, expresó Myrna Osorio.

Desde hace tiempo se sabe que la oferta educativa del departamento, muchas veces no está acorde a lo que los chicos quieren estudiar y debido a que la situación económica es un factor determinante, muchos terminan escogiendo carreras que terminan abandonando en el primer o segundo año.

Muchos jóvenes desearían tomar carreras universitarias que a ellos les llame la atención y hay casos en los que no pueden trasladarse ni siquiera al departamento San Rafael porque esto implica también pagar un alojamiento y ni hablar si deben viajar todos los días.

El Estado lo que tiene que hacer siempre es propiciar y poder ofrecer la mayor cantidad de oferta educativa en cada uno de los rincones de los departamentos más alejado. General Alvear siempre se ha caracterizado por querer aumentar su oferta educativa ya que ésta es una de las causas por las cuales emigran muchos jóvenes y se quedan en los lugares donde se han ido a estudiar y no regresan al departamento, por lo tanto, se debe trabajar en forma mancomunada para tener un abanico amplio de oferta educativa y no dejar que cada año, un contingente importante de jóvenes se vayan y no vuelvan.

Hoy están garantizadas las cohortes que ya han iniciado para que las mismas finalicen, así lo manifiesta la normativa, tanto en la resolución como en el decreto 530 están garantizadas las cohortes que ya han iniciado y se espera que para las demás cohortes, se autoricen para que puedan abrir las inscripciones.

“En el Instituto de Universidad Gestión Privada preocupa la continuidad del subsidio que se le está dando actualmente, se tienen que respetar las cohortes y aquel que esta en 2do o 3er año tiene que tener garantizado poder finalizar y el tema económico es un factor importante para poder finalizar la carrera. Los profesores están preocupados por la quita de carreras en el departamento y siempre plantearon esto que además tiene ligado la parte de sus sueldos ya que si esto ocurre, muchos de los docentes se quedarían sin trabajo y eso es muy grave”, concluyó Osorio.

A.E