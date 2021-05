Desde este jueves han habido precipitaciones y se espera que continúen durante este viernes, por lo que desde la Dirección de Defensa Civil, Adolfo Balverde detalló sobre la situación en nuestro departamento, donde tuvimos en Ciudad 26 mm de precipitaciones entre el día jueves y viernes.

En la madrugada del día de hoy se registraron 18 mm sumando a lo precipitado en el día de ayer en total se registran 26 mm, en la zona de campo han sido mayor las precipitaciones, alcanzando los 80 mm. En diálogo con F.M. VIÑAS el Director de Defensa Civil, Adolfo Balverde expresó: «Hemos tenido algunas precipitaciones en la madrugada del día de ayer, se ha intensificado en la zona de campo, lo que ha sido Canalejas al norte tenemos algunos registro desde 80 mm, Corral de Lorca 40 mm, los Huarpes 18 mm así que se han intensificado para la zona», en ciudad en está madrugada precipitaron 10 mm más que la día anterior, sin inconvenientes en la zona.

Las últimas tormentas y lluvias que se han registrado en el departamento han presentado inconvenientes en distintas zonas por su intensidad: «No, no por el momento, recién hablé con Leo Zarategui que esta encargado de la dirección de contingencia que no había tenido ningún reclamo que iban ha estar de atento por cualquier inconveniente en horas en la mañana, ayer algunos reclamos puntuales muy pocos», agregó el funcionario y subrayó que ‘cuando superan los 35 mm en poco tiempo se presentan inconvenientes en el departamento pero con las de esta semana no se ha tenido esa cantidad de milímetros‘.

No se esperan precipitaciones pasado el medio día de hoy, para el fin de semana si se esperan bajas temperaturas pero no lluvias, «Van a ser jornadas frías como ya arrancando la temporada con temperaturas no máximas de los 15ºC, podemos llegar a tener algunas posibilidad de heladas sobre la zona rural, la zona de campo para ya el día sábado y día domingo«, concluyó.