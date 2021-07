Sumándose a la postura de distintas entidades sobre el proyecto de Portezuelo del Viento, el Bloque Frente de Todos reafirmó su posición a favor de la construcción de la obra pero con el trasvase del Río Grande al Atuel. En diálogo con F.M. Viñas la edil Hebe Katzer se refirió a la polémica en torno a la megaobra y al pedido que realizaron desde su bancada a Irrigación.

‘A Alvear, Portezuelo sin el trasvase no le beneficia en nada. Creo que es una lucha que tenemos que dar desde el departamento como siempre que nos toca hacerlo con más énfasis para poder lograr las cosas‘, consideró Katzer y en la misma línea subrayó: ‘Nosotros tenemos una falta grande de agua y creo que las cámaras han salido ha bancar la postura sobre la necesidad de que Portezuelo se haga con el trasvase‘.

Asimismo, la concejal adelantó que el 9 de julio a partir de las 10h habrá un panfletazo en La Olla bajo el lema ‘Todos por el Trasvase‘ luego de la reunión que sostuvieron el pasado sábado representantes del los bloques del Concejo Deliberante, Cámara de Comercio, Federación Agraria Argentina, Multisectorial, Acovi, Pos, Inspecciones y Asociaciones de cauce y Centro de Bodegueros: ‘Sabemos que a Alvear le beneficia el trasvase y hay que luchar por eso como sabemos hacer los alvearense de salir a luchar en las rutas. Sera cuestión de esperar la respuesta del señor gobernador‘, agregó.

‘Lo que tenemos que lograr es que beneficie al departamento y luchar porque no tenemos agua y hay que ver también la lucha de los regantes. Hemos recibido el reclamo de muchos regantes que no pueden afrontar el gasto del agua todo es una cadena yo creo que tenemos que luchar por el trasvase porque no vamos a tener agua a futuro‘.

Consultada sobre su lectura respecto a la baja en la oferta por parte de la empresa Malal-Hue, Katzer señaló: ‘Me imagino que tiene que ver con diferentes intereses. Cuando se licitan estas obras por ahí los intereses corren y realmente que ahora hayan hecho una baja para la construcción de esta obra tan importante tendrá que ver con algún beneficio tanto para la empresa o para ambas partes‘.

Párrafo aparte, renovó el pedido a Irrigación en nombre de productores locales que ‘nos manifiestan que no pueden pagar el agua en su finca. Por ahí el que más riesgo tiene es el pequeño productor que viene de crisis año tras año y sumado a esta pandemia que nos ha afectado a todos de alguna manera u otra y fuimos de inmediato con este reclamo por estos cortes de agua que le dan 7 días para regularizar esta mora con el ente de Irrigación‘.

‘Fui recibida por el subdelegado de Irrigación quien nos manifestó que el costo del agua en relación a otros productos que usan no es tan elevado, que Alvear esta subsidiado por el resto de la provincia. Nos dio varios factores por los que el cree que el agua debería ser pagada a lo cual le pedimos que por favor pudiera ver los casos puntales, el pequeño productor sufre el día a día que por ahí vive de su finca, que come de su huerta y nos dijo que iba a estar atento estos reclamos realmente manifestó una manera abierta y flexible a nosotros‘, comentó.