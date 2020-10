Desde la Jefatura de PAMI Alvear señalaron que la atención continúa en la oficina local pero condicionada ya que se registró un caso positivo entre los agentes del organismo.

‘Estamos atendiendo a través de la ventanilla, es decir, no dejando ingresar a ningún beneficiario obedeciendo a la agente que dio positivo de Covid-19‘, explicó el Dr. Javier Fagetti, quien en la misma línea pidió que aquellos que se acerquen ‘saquen turno previo a través de nuestros medios de contacto’.

El resultado del hisopado practicado a una trabajadora de PAMI se conoció en las últimas horas por lo que se decidió ‘dividir el total de agentes, un grupo está aislado y el resto está prestando servicio en la oficina‘, manifestó Fagetti en diálogo con F.M. Viñas.

Al ser consultado si la agente contrajo el virus en el marco del operativo de atención móvil que se realizó en Bowen y Alvear Oeste, aseveró: ‘No, porque el nexo sería yo que participé de esa actividad pero no tengo síntomas. Con la trabajadora que dio positivo de ANSES no estuve por lo que consideramos que ha sido una mera casualidad porque la empleada de PAMI con Covid-19 no estuvo en los operativos‘.

‘Por el momento atendemos así porque no queremos cerrar la agencia pero en caso de confirmarse más casos deberos cerrar‘, sostuvo.

Los medios de comunicación que dispone el organismo para sacar turno o generar distintas gestiones y consultas, teniendo en cuenta esta situación, son varias: ‘Hemos puesto a disposición un numero de whatsapp que es 2625 466826 ya que la gran mayoría usa esta aplicación y es verdaderamente más cómoda. Además se puede sacar turno online a través de la plataforma https://miturno.pami.org.ar/turnos.php. Cabe destacar que también puede ir un familiar o persona de confianza”.