Otro ilícito contra la Escuela 1-319 “Alas Argentinas” se produjo en la madrugada de este jueves. Altisonantemente, este hecho se suma a los tantos que golpean diariamente a las puertas de la Institución Policial, Consejo de Seguridad, Ejecutivo, Concejo Deliberante y funcionarios competentes para pedirles que pongan en funcionamiento los engranajes necesarios para brindar la tan anhelada seguridad a los alvearenses que hasta ahora nos ha sido esquiva.

Si mencionar la multiplicidad de hechos contra la propiedad, personas e instituciones que se suman a la engrosada lista y gradualmente agregan más puntos de referencia en el mapa del delito local, parece que se está cometiendo erróneamente un ejercicio de naturalización de sucesos que hasta hace años atrás eran impensados en nuestro departamento.

La presente crónica plasma nuevamente un hecho similar contra la Escuela 1-319 “Alas Argentinas”, ubicada en Diagonal Jorge Simón al 2000, como el que aconteció escasamente hace 2 días. La Vicedirectora de la Institución, Sandra Páez, nuevamente debió informar a los medios de prensa que malvivientes ingresaron al establecimiento y se alzaron con elementos que son parte de toda la comunidad escolar.

“Esta ha sido una semana complicada. El lunes nos encontramos con que entraron y se llevaron varias cosas y creíamos que por este año iba a ser el último y no fue así. Cuando llegué, me estaban esperando los celadores y me dijeron ‘Silvia, robaron’ y les respondí ‘si, ya sé, el lunes’ a lo que respondieron ‘no, anoche otra vez’”, relató entre suspiros y congoja la vicedirectora.

Los delincuentes, ingresaron esta madrugada y se alzaron con un televisor, un cajón de cubiertos de la cocina, un alargue de la heladera, un equipo de música de la sala de informática. Además, como si fuera poco lo anterior, dañaron la caja eléctrica y el mástil de los pequeños de jardín. Para ingresar contaban con barretas y herramientas con las que violentaron una de las rejas de la biblioteca y haberturas del edificio.

Desde la Comisaria 14° informaron que están trabajando en el hecho pero no hay sospechosos.

“Esto es una pérdida que significa mucho para nuestro establecimiento porque no podremos reponernos de esto. Quiero ablarles a los que fueron y pedirles que reflexionan y vean la forma de devolvernos lo que robaron porque le sacan elementos vitales para los chicos”, concluyó Sandra Páez con desidia por los avatares que baten de manera continua la integridad de toda la comunidad escolar.

206 alumnos conforman la matricula de la Institución, 206 sueños que son demolidos con cada hecho de esta índole porque pierden no solo elementos materiales (que son importantes), sino la posibilidad de crecer, aprender y buscar un futuro distinto al que los delincuentes de este hecho han elegido tener.

·Por F.B. (Redacción F.M. Viñas).