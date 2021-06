A la hora de realizar la licencia de conducir profesional en nuestro departamento para poder realizar los estudios, el psicofísico deben viajar hasta San Rafael que está a cargo de una empresa privada, en nuestro hospital no se puede realizar un estudio por falta de equipamiento y donde se encuentra el equipo los costos son muy elevados, la concejal Mabel Ucelli busca la forma para poder traer esta gestión a General Alvear.

La metodología y forma que se trabaja en la oficina de licencias de conducir ha ido dando y brindando más alternativas para brindarle mejor servicio a los alvearenses pero todavía en nuestro departamento no se pueden realizar las licencias de conducir profesional estás se hacen en el vecino departamento de San Rafael a cargo de una empresa privada.

En diálogo con F.M. VIÑAS, la concejal Mabel Ucelli (UCR) expresó, ‘Está a cargo de estás licencias es una empresa privada que se encarga de todo el sur mendocino con un costo que están manejando son inferiores a los que podría salir realizar esto por ejemplo en un sanatorio privado en nuestro departamento’, quienes precisan estos carnet en su mayoría son empleados del estado, otra parte privada cuenta con monotributo o tiene obra social, ‘no se pueda hospitalizar ese servicio, no puede ser hospitalizado aparte uno de los estudios que requiere el psicofísico profesional es un encefalograma y el hospital Enfermeros Argentino no cuenta con ese equipo’, subrayó.

En nuestro departamento hay un equipo que realiza los encefalogramas se encuentra en el Policlínico Atuel, el hospital Enfermero no cuenta con un equipamiento de esta tecnología, y los costos de realizarlo en el departamento son muy elevados ‘me comunique con el director del hospital y le manifesté está inquietud, el me explicaba esto y que desde el hospital no se puede hacer este tipo de servicio y si se comunico telefónicamente con los directores de los sanatorios privados de nuestro departamento, ellos estuvieron sacando los costos que implicaría realizar este tipo de servicio y eran superiores a lo que le podía salir a la persona si realiza el viaje a San Rafael si bien económicamente no les es rentable’, manifestó Ucelli.

La concejal por la UCR, se ha estado comunicando con la empresa, ‘para ver si ellos consideran conveniente para la empresa poder instalarse en el departamento, haciendo un análisis de la cantidad de personas que se podrían hacerlo aquí en ciudad teniendo en cuenta a la gente de Real del Padre, Villa Atuel y todos los que están cercanos a nosotros, esa es una de las alternativas’, destacó.

La falta de esté equipamiento en el Hospital Enfermeros Argentinos, se suma a otros equipos de tecnología avanzada que nos falta en el departamento, ‘seguir buscando el camino para equipar de la mejor manera nuestro hospital creo que está pandemia ha servido para que todos veamos las necesidades que ha tenido nuestro hospital y que ahora todas las ayudas vayan abocadas para este lugar que en algún momento todos necesitamos, también tenemos una realidad que no tenemos suficientes profesionales con las especialidades que necesitamos’, finalizó Mabel Ucelli.