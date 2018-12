El alvearense Eduardo Salice (42), que desde hace 6 años esperaba un trasplante de riñón, no puedo ser intervenido luego de que apareciera un donante por demoras y cancelaciones en los vuelos procedentes de Buenos Aires debido a la cumbre del G20.

Natalia Tobio, su mujer en dialogo con Viñas dio detalles del lamentable hecho.

“El viernes 30 a las 10 de la noche nos avisa la doctora que entramos en operativo, pero que había inconvenientes con el trasporte y no podía haber sido trasladado.

El órgano ya tenía varias horas de isquemia fría (período que transcurre desde que el órgano es preservado en un estado hipotérmico hasta su trasplante) pero que igual los doctores se iban a animar a hacer la operación porque había una altísima compatibilidad

Nos comunicamos con Incucai, viajamos a Mendoza y allí nos avisaron que el avión por cuestiones de seguridad no había podido salir y no se iba a poder hacer el trasplante.”

El órgano se perdió por una cuestión de tiempo y no puedo ser utilizado por ningún otro paciente en lista de espera.

Eduardo Salice continúa con tratamiento hemodialítico 3 veces por semana durante 4 horas por día hasta que pueda ser trasplantado. “Él está estable el trasplante de riñón es para mejorar su calidad de vida”, explicó Natalia, quien también resaltó el trabajo de todas las instituciones médicas.

Además negó que se vayan a tomar medidas legales, “queremos que esto marque un precedente para que no vuelva a pasar bajo ninguna circunstancia. No importa si se llama G 20 o paro de aviones, esto no puede volver a pasar”.

A.C.